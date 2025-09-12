DOŠLO JE VREME ZA RASTANAK: Zvezda prodala Šerifa Endijeja za 5.000.0000 evra

CELO leto se pričalo da će Šerif Endijaj posle evropskih kvalifikacija napustiti Crvenu zvezdu. To se danas i dogodilo.

FOTO: M. Vukadinović

Senegalac je završio epizodu na stadionu "Rajko Mitić" i karijeru će nastaviti u Turskoj, u ekipi Samsuna, a šampion Srbije će od ovog transfera zaraditi 5.000.000 evra, prenosi "Mozzar Sport".

Bilo je i drugih ponuda za snažnog napadača. Ipak, on se odlučio za odlazak u tim koji je prošle sezone bio hit tamošnjeg prvenstva, završivši na trećem mestu na tabeli. Sa novim klubom će nastupiti u Ligi konferencija.

Endijaj nije imao dobar početak u Crvenoj zvezdi, ali kasnije je bio neizostavan deo tima. Na kraju mu je učinak u crveno-belom dresu bio - 89 utakmica čak 40 golova i 12 asistencija.

Vladan Milojević posle odlaska Senegalca sada od napadača može da računa na Marka Arnautovića, Bruna Duartea i mladog Aleksu Damjanovića.

