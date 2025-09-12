DOŠLO JE VREME ZA RASTANAK: Zvezda prodala Šerifa Endijeja za 5.000.0000 evra
CELO leto se pričalo da će Šerif Endijaj posle evropskih kvalifikacija napustiti Crvenu zvezdu. To se danas i dogodilo.
Senegalac je završio epizodu na stadionu "Rajko Mitić" i karijeru će nastaviti u Turskoj, u ekipi Samsuna, a šampion Srbije će od ovog transfera zaraditi 5.000.000 evra, prenosi "Mozzar Sport".
Bilo je i drugih ponuda za snažnog napadača. Ipak, on se odlučio za odlazak u tim koji je prošle sezone bio hit tamošnjeg prvenstva, završivši na trećem mestu na tabeli. Sa novim klubom će nastupiti u Ligi konferencija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Endijaj nije imao dobar početak u Crvenoj zvezdi, ali kasnije je bio neizostavan deo tima. Na kraju mu je učinak u crveno-belom dresu bio - 89 utakmica čak 40 golova i 12 asistencija.
Vladan Milojević posle odlaska Senegalca sada od napadača može da računa na Marka Arnautovića, Bruna Duartea i mladog Aleksu Damjanovića.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SVET SPORTA U ŠOKU! Karlos Alkaraz preoteo devojku Janika Sinera
12. 09. 2025. u 13:13
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
KAKAV OBRT! Večiti derbi se neće igrati za vikend?
12. 09. 2025. u 14:22
OGROMNA TUGA! Preminula košarkaška reprezentativka u 30. godini života
12. 09. 2025. u 11:16
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)