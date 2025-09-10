HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!

Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču nisu baš svetle. Albanija treba da dođe u Beograd, na "meč odluke" u našoj grupi, a možda ta utakmica bude bez prisustva publike.

FOTO: M. Vukadinović

Otkud to?

Usled ranije odluke svetske kuće fudbala (FIFA), a onda i ponašanja dela navijača na meču sa Engleskom.

Čin prvi: Kazna Srbiji (kao upozorenje)

Disciplinska komisija FIFA već je kaznila Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača, i to u kvalifikacionoj utakmici za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine protiv Andore, odigranoj 10. juna 2025. godine na stadionu „Dubočica” u Leskovcu.

Sankcije se, na osnovu disciplinskog pravilinka, odnose na diskriminaciju i rasističko vređanje (član 15) i upotrebu gestova, reči, predmeta ili bilo kog drugog sredstva za prenošenje poruka koje su neprimerene sportskom događaju (član 17.2).

Shodno tome, disciplinske mere su bile sledeće:

• Novčana kazna u iznosu od 50 hiljada švajcarskih franaka;

• Sledeća takmičarska utakmica „A” nivoa (protiv Engleske 9. septembra u Beogradu), odigrava se sa ograničenim brojem gledalaca, sa zatvaranjem najmanje 15 odsto raspoloživog kapaciteta stadiona na tribinama koje se nalaze iza golova, što iznosi 8100 mesta.

Međutim, postoji mogućnost da se utakmica Srbija - Albanija odigra bez publike, jer su naši navijači napravili probleme na meču sa Englezima.

O tome je Fudbalski savez naše zemlje ovako obavestio javnost kada je postala poznata kazna za probleme na susretu s Andorom:





Sigurni smo da takav scenario apsolutno niko ne želi i da tako nešto nikom nije potrebno. Svakom iskrenom navijaču Srbije je želja da naša reprezentacija ima maksimalnu podršku sa tribina u nameri da se nađe na još jednom velikom takmičenju.

Podsećali smo i u februaru mesecu ove godine, pred utakmice baraža protiv Austrije za ostanak u „A” diviziji Lige nacija, na istorijat disciplinskih mera koje su zbog ponašanja navijača negativno uticali na fudbalsku reprezentaciju naše zemlje i Fudbalski savez Srbije.

Samo za poslednjih nepunih pet godina (2021 – 2025) Fudbalski savez Srbije je zbog raznih nedozvoljenih znakova, simbola, uvreda i diskriminacije na tribinama tokom mečeva najboljeg nacionalnog tima i ostalih selekcija, kažnjen od strane Evropske fudbalske unije (UEFA) 703.375,00 evra, što je samo oko 30 hiljada evra manje nego za prethodnih 14 godina (!), odnosno period od 2006. do 2020. godine!

Koliko sve poprima alarmantne razmere, govori i poražavajuća činjenica da su srpski fudbal i njegova krovna organizacija kažnjeni zbog nereda na tribinama tokom poslednjih mečeva „A” reprezentacije u Ligi nacija (dueli protiv Švajcarske, Španije i Danske kod kuće, odnosno Švajcarske u gostima) ukupno 259.500,00 evra. Samo zbog neodgovornih pojedinaca, koji su izazivali incidente u Cirihu protiv Švajcarske, Savez je kažnjen 119.750,00 evra!

Kada se sve sabere, postavlja se sledeće pitanje. Koliko je novih terena moglo da se napravi širom Srbije?

Fudbalski savez Srbije takođe podseća javnost da UEFA i FIFA imaju svojevrsni FARE vodič i disciplniski pravilnik za diskriminaciju u fudbalu, kojem su spiskovi zabranjenih stvari (znakova, simbola, zastava, zvukova, skandiranja) na osnovu kojeg donose disciplinske mere.

Budimo zato ujedinjeni u ljubavi prema fudbalu, navijajmo fer i sportski, podržimo našu reprezentaciju na pravi način, a utakmice neka budu praznik sporta i poštovanja među rivalima i narodima. Zbog Srbije i za Srbiju!", istakli su u FSS-u.

Ali...

Čin drugi: Ozbiljni problemi sa navijačima na Srbija - Engleska

Francuski sudija Turpan je jednom "progledao kroz prste" kada su mu se engleski fudbaleri požalili da su meta "lasera", kojim im je neko "ometao vid" tokom meča sa Srbima.

Ali, praštanja nije bilo u 39. minutu.

Francuz je tada prekinuo utakmicu, prišao delegatu i rekao mu da neko od srpskih navijača koristi laser. Pokazao je delegatu evropske kueć fudbala "da se to već drugi put dešava" na ovom meču, i da je oba puta meta bio engleski štoper Konsa.

BREAKING: Referee forced to stop Serbia vs England before crowd boo PA announcementhttps://t.co/Lw6dIkZoCQ — talkSPORT (@talkSPORT) September 9, 2025

Susret jeste ubrzo nastavljen, ali činjenica da je zvanično lice obavešteno o problemu, znači i sledeće:

incident će biti upisan u protokol protokol će stići i do Disciplinske komisije a Disciplinski pravilnik, kao što je FSS najavio kao mogućnost, "ponavljačima prekršaja" predviđa i kaznu u vidu zatvaranja tribina na jednom ili više takmičarskih mečeva.

Da li će Srbija - Albanija stvarno biti bez publike? Jedanaesti oktobar uopšte nije daleko, a odluka UEFA o kazni - biće poznata narednih dana...

A koliko bi bilo loše da naši nemaju podršku u tom meču "odluke" svedoči i sledeće:

Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

A Srbija, pred meč sa Albanijom, ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete. Eventualni poraz bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

