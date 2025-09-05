PRED START LIGE EVROPE! Crvena zvezda ima važnu vest za navijače
Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je navijače da im je kupovima premijum sezonske ulaznice najpovoljnija varijanta za bodrenje kluba u evropskim i domaćim utakmicama.
"Crvena zvezda ove jeseni dočekuje evropske velikane na stadionu 'Rajko Mitić', u Beograd stižu Seltik, Lil, FCSB i Selta. Za sve navijače koji žele da bodre crveno-bele u ovim nezaboravnim duelima Lige Evrope, kao i na svim domaćim utakmicama, premijum sezonska karta predstavlja najpovoljniju opciju", stoji u objavi Zvezde na klupskom sajtu.
Dodaje se da premijum sezonska karta omogućava ulaz na sve evropske mečeve u Ligi Evrope, kao i na domaće susrete u Superligi i Kupu Srbije, uz mogućnost da navijači budu uz klub i u potencijalnim evropskim duelima na proleće.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Cene ulaznica su sledeće: Sever: Obnova: 9.500 dinara, Nova: 11.900 dinara; Istok: Obnova: 15.500 dinara, Nova: 17.900 dinara; Zapad: Obnova: 19.500 dinara, Nova: 21.900 dinara; Tribina "Siniša Mihajlović": Obnova: 33.000 dinara, Nova: 55.000 dinara.
Zvezda je sve detalje o kupovini sezonskih ulaznica objasnila na klupskom sajtu, uz napomenu navijačima da svi koji kupe četiri premijum sezonske ulaznice stiču pravo na popust od deset odsto.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Prvu evropsku utakmicu kod kuće Crvena zvezda igra u sredu 24. septembra protiv Seltika, sa početkom u 21 čas.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 14:59
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)