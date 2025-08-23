Fudbal

PREMIJERLIGAŠ SE OPROSTIO OD SRBINA: Minut ćutanja za nedavno preminulog bivšeg predsednika Crvene zvezde

Fudbaleri Brentforda i Aston Vile počeli su svoj meč drugog kola Premijer lige minutom ćutanja u čast nedavno preminulog Den Tane.

Den Tana je preminuo pre sedam dana, 16. avgusta, u svojoj 90. godini. On je tokom svog života radio u nekoliko branši, a bio je poznat i kao vlasnik nekolicine fudbalski klubova.

Den Tana je 1973. godine otišao put Londona, a na poziv trenera Frenka Blanstona je otišao da gleda utakmicu Brentforda u Četvrtoj diviziji. On je tada uvideo da je klub bio u poprilično lošem stanju, a postao je i vlasnik ovog kluba, gde je ostao u upravi sve do 2002. godine.

Brentford je odlučio da mu oda počast pred meč sa ekipom Aston Vile.

