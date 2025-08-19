TRESE SE MARAKANA! Ko je ruski milijader koji želi da izbaci Zvezdu iz Lige šampiona i uđe u srpski fudbal?

Fudbaleri Crvene zvezde i Pafosa od 21 čas igraju u Beogradu prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona.

Tim u kojem se „najmanje priča grčki jezik“ – prema rečima Vladana Milojevića, jedno je od prijatnijih iznenađenja u ovogodišnjem izdanju evropskih kvalifikacija. U prošloj rundi su „počistili“ kijevski Dinamo, a iza jakog tima stoji i moćna klupska struktura, koju u ovom slučaju predvodi ruski biznismen Sergej Lomakin.

Lomakin je uz pomoć Romana Dubova, preuzeo Pafos 2017. godine i od tada potpuno reformisao tim koji se borio za opstanak. Ovaj mladi klub, koji postoji od pre samo 11 godina, je doveo do toga da 2024. godine podigne trofej Kupa Kipra, kao i po završetku prošle sezone pehar kiparskog prvenstva.

Svojim ulaganjima je doveo do toga da se tim koji svoje evropske utakmice igra u Limasolu, ozbiljno umeša u borbu za prolaz u Ligu šampiona.

Ruski vlasnik je pokazao interesovanje da „pomrsi konce“ i u srpskom fudbalu, jer želi da kupi Fudbalski klub Loznica. Smatra da ekipa sa takvim stadionom i infrastrukturom zaslužuje više, a on to novcem i znanjem i te kako može da obezbedi. On je i pored zakonske zabrane koju zakon u Srbiji nalaže oko privatizacije klubova, pokazao interesovanje da uloži u Loznicu, te da je u kratkom periodu dovede do evropskog fudbala.

Da li će se to obestiniti ili ne, ostaje nam da vidimo. Prva na fudbalskom „meniju“ je utakmica između Crvene zvezde i Pafosa koja se igra večeras na stadionu „Rajko Mitić“ (Arena Premium 1 i RTS 1).

