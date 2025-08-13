Fudbal

ODLUČENO JE! Minut ćutanja na svim utakmicama prvog kola Premijer lige

Filip Milošević

13. 08. 2025. u 16:18

Sada i zvanično. Premijer liga je odlučila da uoči mečeva prvog kola nove sezone bude održan minut ćutanja u znak sećanja na fudbalera Liverpula Dioga Žotu i njegovog brata Andrea Silvu, koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći.

FOTO: Profimedia

Osim minuta ćutanja, svi igrači dobiće crni flor, a poruke i fotografije biće podeljene klubovima da ih postave na velike ekrane.

Braći je odata počast uoči nedeljne utakmice Komjuniti Šilda između Liverpula i Kristal Palasa na londonskom Vembliju, polaganjem venaca i minutom ćutanja.

Nova sezona Premijer lige počinje u petak 15. avgusta. Otvaraju je aktuelni šampion Liverpul i Bormut od 21 čas na Enfildu.

