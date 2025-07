HAU SE NIŠTA NE PITA: Trener NJukasla želi da Isak ostane u klubu, ali nema uticaj na to

Trener Njukasla Edi Hau rekao je danas da želi da fudbaler Aleksander Isak ostane u klubu, ali da ne može da utiče na to, u jeku spekulacija da će preći u Liverpul

Isak je obavestio klub da želi da "istraži druge mogućnosti" tokom letnjeg prelaznog roka, a Skaj je preneo da je Liverpul i dalje zainteresovan za 25-godišnjeg napadača, iako je angažovao Uga Ekitikea.

Hau je prošle sedmice rekao da Isak neće biti sa ekipom na predsezonskoj turneji po Aziji, a fudbalera je poslao kući uoči prijateljske utakmice protiv Seltika (0:4), pošto na njega utiču spekulacije o transferu nakon što je Liverpul iskazao interesovanje.

Hau je danas u Seulu upitan o Isakovoj budućnosti u klubu.

"On je i dalje naš igrač. Ima ugovor sa nama. Mi donekle kontrolišemo šta će biti sledeće. Voleo bih da verujem da su nam sve mogućnosti dostupne. Želim da ostane, ali to nije pod mojom punom kontrolom. Nismo dobili formalnu ponudu za Aleksa, ni od jednog kluba. Ja želim da on ostane i da ga vidimo da ponovo igra sledeće sezone", rekao je Hau, preneo je Skaj.

Isak ima još tri godine ugovora sa Njukaslom, koji za njega traži 150 miliona funti.

Isak je tokom karijere igrao za AIK, drugi tim Borusije Dortmund, za Borusiju Dortmund, Viljem drugi i Real Sosijedad, odakle je 2022. godine prešao u Njukasl. Za crno-bele odigrao je 109 utakmica, postigao 62 gola i osvojio Liga kup.

