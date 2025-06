VOJVODINA VRATILA IGRAČA PONIKLOG U NJENIM REDOVIMA: Vladan Novevski ponovo na „Karađorđu“

VLADAN Novevski (23), „veznjak“ ponikao na Fudbalskom centru „Vujadin Boškov“, posle epizoda u Voždovcu i Kabelu, vratio se u Vojvodinu i potpisao vernost na tri godine.

NB.Mihajlović FK Vojvodina

On je prošao sve mlađe selekcije Novosađana a za profesionalni pogon odigrao 29 utakmica.

– Predstoje nam teške pripreme i mnogo posla, s obzirom na to da su klupske ambicije visoke, a pre svega, to je izlazak na evropsku scenu. Imamo vremena da se pripremimo a to je upravo i cilj, da sve izazove u sezoni dočekamo maksimalno spremni- kaže Novevski.