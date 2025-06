SERGEJ I DALJE MISLI NA SRBIJU! Oglasio se Milinković Savić prvi put od kada ga je Piksi javno precrtao (FOTO)

Sergej Milinković-Savić oglasio se po prvi put od kad je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi rekao da na njega više ne računa

Foto: Profimedia

Naime, Aleksandar Mitrović, postigao je het-trik protiv Andore u pobedi od 3:0 u Leskovcu, a na velikom uspehu čestitao mu je i Sergej Milinković-Savić, kolega iz Al Hilala.

On je na svom Instagram nalogu tagovao objavu Fudbalskog saveza Srbije na kojoj Mitrović pozira sa uramljenim dresom Srbije i brojem 100 koji aludira na to koliko je puta robusni napadač igrao za nacionalni tim.

Očigledno nije lako Sergeju što nije deo reprezentacije Srbije, pa je i dalje u mislima sa bivšim saigračima.

Podsećanja radi, Sergej Milinković-Savić nije više u planovima selektora fudbalske reprezentacije Srbije, Dragana Stojkovića, i Piksi je to javno otkrio.

- Neće više dobijati pozive za reprezentaciju dok sam ja selektor. Nemam više želje, ni energije da ubeđujem nekoga da igra za reprezentaciju. Samo da se zna oko Sergeja… Ne radi se o meni, jednostavno, posle pet razgovora Sergej je ponovio da psihički nije spreman da igra i tu se priča završila. Možda kod drugog selektora. Obavio sam više razgovora sa njim i uvek dobijao negativan odgovor - otkrio je Dragan Stojković Piksi pred mečeve protiv Albanije i Andore.

Ubrzo se oglasio i Rade Bogdanović koji je izneo svoju verziju priče.

- Imam drugu informacija. On jeste rekao, opet nije cela priča istinita. Sergej je rekao da nije prihički spreman, ali nije ni on bio iskren, da budem do kraja konkretan. Problem kod njih je nastao na Evropskom prvenstvu kada je Sergej prvo bio pripremljen da ne igra utakmicu, a onda kada je trebalo da uđe pitao je selektora šta da igra. On mu je rekao "šunjaj se između broja šest i osam". On je tu presekao da više ne igra za reprezentaciju. Ja sam siguran u to - rekao je Bogdanović na Una TV.

A da li će Sergej Milinković-Savić i Aleksandar Mitrović možda nekada ponovo zaigrati zajedno za Srbiju, ostaje da se vidi...

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu