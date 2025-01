STANKOVIĆ NIJE IZDRŽAO NA GOLU VENECIJE: Verona se provukla u završnici i došla do važnog boda

Fudbaleri Venecije i Verone remizirali su 1:1 u meču 22. kola Serije A.

Foto: Profimedia

Domaći su došli do prednosti u 28. minutu kada je precizan bio Alesio Zerbin. On je najpre pokušao da uposli Joela Pohjanpala kome je poslao pas, međutim lopta mu se srećno vratila nakon odbitka, što je on iskoristio i postigao gol za vođstvo.

Izjednačujući gol viđen je u 76. minutu, a mrežu je zatresao Džekson Čačua nakon asistencije Amina Sara koji je odlično prošao po desnom boku i uposlio Kamerunca za 1:1 i konačan rezultat.

Derby veneto che finisce in parità, a Zerbin risponde Tchatchoua ⚖️#VeneziaVerona pic.twitter.com/NvpiNgVDKy — Lega Serie A (@SerieA) January 27, 2025

Srpski golman Filip Stanković je proveo svih 90 minuta između stativa gola Venecije, dok je doskorašnji reprezentativac Darko Lazović dobio priliku za Veronu u 82. minutu meča.

Verona se nalazi na 17. mestu Serije A sa 20 bodova, dok je Venecija na 19. mestu sa 16 poena.

