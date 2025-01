RAFINJU SPASAVALA POLICIJA: Dramatično "Treće" poluvreme posle pobede Barselone u Lisabonu

KADA se u isto vreme na istom mestu nađi holandski sudija Dani Makeli, dva vrhunska tima, kada nad Lisabonom pada kiša koja bi možda u nekom drugom gradu oterala sve sa stadiona i kada se na ovakvoj fudbalskoj utakmici vidi devet golova, onda je spektakl zagarantovan.

Takav spektakl odigrali su fudbaleri Benfike i Barselone u 7. kolu Lige šampiona. Domaćinu nije bilo dosta što je poveo 1:0 u 2. minutum što je u u 30. minutu već svetlelo 3:1 na semaforu "La luža", što je het-trik već bio postigao grčki reprezentativac Vangelis Pavlidis. Nije bilo dosta domaćinu ni što je od 68. do 78. minuta vodio 4:2. sve je to palo u vodu kada je pokisli i loši holandski sudija odsvirao kraj u 98. minutu, a na istom onom semaforu je pisalo 4:5, a Varselonin Brazilac Rafinja je "ugasio svetlo" na "Stadionu svetlosti", iako je pred pobedonosni gol gostiju, sudija propustio da svira penal za domaćina.

Frustracije su eksplodirale odmah po završetku meča, proključala je navijačka krv na sve strane, a deblji kraj je umalo izvukao baš strelac pobedonosnog gola, Rafinja, kojeg je iz tunela stadiona u Lisabonu morala da spasava policija.

- Kada sam napustio teren, bilo je ljudi koji su me vređali. Uzvratio sam na uvrede. Znam da to ne treba da radim. Svima nam je glava bila vruća. Poštujem druge, ali ako me poštuju. Neću da ćutim kada me vređaju - izjavio je posle meča ljuti Rafinja.

