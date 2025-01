KO UTIČE NA REGULARNOST: Nekadašnji fudbalski sudija Raka Đurović jasno o temi "Novosti"

NEKADAŠNjI srpski arbitar, sada ekspert za suđenje Raka Đurović se ljubazno odazvao da bude sagovornik na temu "Novosti", koja je ovih dana, dok lopta miruje u Srbiji, izazvala popriličnu pažnju javnosti, a to je da li je potrebno dovesti stranca na čelo naše sudijske organizacije.

FOTO: N. Paraušić

- Nisam isključivo protiv dovođenja stranca na čelo Sudijske komisije FSS. Ali, na kraju cele stvari bio bi to poraz kompletnog Fudbalskog saveza Srbije i naše sudijske organizacije. Mislim da i sada nije problem u čoveku koji vodi sudijsku organizaciju, nego u lancu ljudi koji u Srbiji utiču na regularnost, preciznije rečeno, neregularnost prvenstva. I najvažnije od svega, u našem savezu se trenutno ne zna ko u stvari vodi glavnu reč - kaže Đurović.

Najglasniji sa predlogom da stranac dođe na čelo Sudijske komisije su bili čelnici Crvene zvezde i Partizana.

- To je veoma zanimljivo, jer dva kluba koja imaju ubedljivo najveći uticaj na rad sudijske komisije su izašla sa ovakvim zahtevom, pa baš zbog toga mislim da on nije do kraja i iskren. S druge strane, ubeđen sam da naše sudije mogu bez problema da odgovore bilo kom zahtevu na terenu i ubeđen sam da mogu da svojim kvalitetom obezbede autonomnost. Jedan od ružnijih primera kod nas je slučaj sudije Srđana Jovanovića. On, nažalost, nije imao reputaciju Milorada Mažića da se odupre moćnicima iz domaćeg fudbala. Jovanovićev ugled je pre svega narušen ovde, na našim terenima - zaključuje Đurović.

Od Rusije do Švajcarske "NOVOSTI" donose imena stranaca koji vode glavnu reč u čak devet evropskih nacionalnih prvenstava. Najduži staž ima Grk Kiros Vasaras, koji čak osam godina vodi sudijsku organizaciju u Rumuniji. Na Kipru je na čelu Italijan Domeniko Mesina, dok je za VAR zadužen Srbin Igor Radojčić. U Hrvatskoj brigu o sudijama vodi Francuz Bertran Lajek, u Azerbejdžanu Belgijanac Frank de Blekere, u Gruziji Turčin Čunejt Čakir, u Austriji Mađar Viktor Kašai, dok u Grčkoj čak trojica ljudi rade sa sudijama. To su Francuz Stefan Lanoj, zatim Italijan Paolo Valeri zadužen za VAR, a Španac Roberto Alonso Fernandez brine o pomoćnim arbitrima. U Rusiji već nekoliko godina o sudijama vode računa naš Milorad Mažić, kao i Dalibor Đurđević zadužen za VAR. Interesantno je da je u Švajcarskoj na čelu - Letonac Markus Nobs.