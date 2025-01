"SAMO ČISTAČICA IZ ŽELJEZNIČARA NIJE IGRALA ZA REPREZENTACIJU!" Ni tri i po decenije posle Dejan Savićević nije oprostio pokojnom Ivici Osimu

MOGAO je sve loptom, bio je mađioničar kakav se u poslednjih pola veka nije rodio na Balkanu (čast Luki Modriću, drugi tip igrača), ali ujedno i velika prznica bez dlake na jeziku.

To je Dejo Savićević, koji je spakovao dva komada Kelnu u Beogradu, preorao stadion u Minhenu i ostavio Jirgena Kolera da trči i dan-danas, dobio crveni karton u finalu Svetskog klupskog prvenstva protiv Kola Kola, vezao u čvor celu odbranu Mančester junajteda i odigrao partiju na Old Trafordu kakva možda nikada nije viđena (Aleks Ferguson je o tome pričao)...

I tako dalje do ko zna kada ako pričamo o Zvezdi, Milan i ne smemo da spominjemo, ali onaj čuveni lob u finalu Lige šampiona kada je Andoni Zubirate ispao smešan je jedan od najlepših svih vremena u borbi za ušati trofej.

Naravno, bilo je i promašaja "genija" poput onog protiv Argentine u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 1990. godine u Italiji... Da je tada Dejo pogodio, možda ne bi bilo ni rata u SFRJ, bar tako kaže Faruk Hadžibegić, ali...

Čuveni Mundijal na Apeninima je neka prekretnica i poslednji zajednički nastup na velikim takmičenja, za jednu generaciju kakva se nije rodila na ovim prostorima i nikada neće, koju je uništio famozni rat i rasparčao veliku Jugoslaviju iz koje je najviše profitirala Hrvatska kada je fudbal u pitanju i Danska, slučajni putnik na Evropsko prvenstvo 1992. godine, a kasnije i šampion Starog kontinenta.

Vodio je Ivica Osim na nestvaran način te momke, bio fudbalski čarobnjak pored terena, ali jedina mana mu je bila što je imao neke druge miljenike i nije bio u ljubavi sa Savićevićem. O čemu je legendarni Dejo govorio i 35 godina kasnije u emisiji "Sasvim običan podkast".

- Osimova priča ne pije vodu. Ja sam imao dosta svađa sa njim i na Svetskom prvenstvu i pre toga gde sam tražio da igram i zašto ne igram. Zaslužujem da igram, jer sam video da sam bolji od tih pojedinih igrača. Uvek spominjem Safeta Sušića. On je za mene najbolji igrač sa prostora bivše Jugoslavije koga sam ja gledao. Ali, Safet Sušić je 1955. godište. U 36. godini igra Svetsko prvenstvo. Ne može on da bude bolji od mene sa 24 godine - ispričao je Savićević u emisiji "Sasvim običan podkast".

Uprkos nesuglasicama, Savićević je i u narednim godinama bio u nacionalnom timu kod Osima.

- Bilo je dosta igrača iz Sarajeva. Samo čistačica iz Željezničara nije igrala u A reprezentaciji. Nažalost. Da li je on imao pritisak od ljudi iz okoline Sarajeva? Nema igrača odatle koji nije dobio šansu. Imao sam tu jednu priliku protiv Argentine, žao mi je, da sam dao gol verovatno bismo prošli dalje... Bilo je više nervoze nego lepih momenata. Žao mi je što posle prve utakmice nisam uzeo stvari i vratio se kući. To je za mene bilo mučenje, to Svetsko prvenstvo. Rekao sam Osimu posle, ako me ne vidiš, nemoj da me zoveš. Neću reč progovoriti, ali da sedim na klupi i ulazim, ne dolazi u obzir. Ili igram, ili više neću dolaziti - rekao je Savićević.

