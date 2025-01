NAVIJAČI HILALA "GRICKAJU NOKTE": Srpski as na pauzi zbog povrede zadnje lože

FUDBALERI Hilala su pali na prvom ispitu u 2025. godini i u jednom meču doživeli dva velika peha. Prvo su ispali iz četvrtfinala Kupa kralja pošto su u Rijadu izgubili od Itihada posle 120 minuta fudbala i izvođenja jedanaesteraca. Pre svega toga i pre nego što su počele da se pune obe mreže do konačnih 2:2 u regularnom toku, Hilal je ostao i bez svog najboljeg igrača.

FOTO: Printskrin/Sport klub

Sa terena je već posle 13 minuta morao da izađe Aleksandar Mitrović. Posle jedne napadačke akcije Hilala Mitrović se približio centru terena, seo na travu i odmah zatražio zamenu, a ubrzo se umesto njega u napadu šampiona Saudijske Arabije pojavio Brazilac Markus Leonardo.

Na trenutak je "preskočilo srce" navijačima Hilala, ali i reprezentacije Srbije, ali hrabri Mitrović je odmah posle utakmice podvrgnut kompletnoj dijagnostici i prve procene kažu da mu sledi pauza od najmanje dve nedelje. Nažalost, Mitrovića je povreda zadnje lože mučila i u prvim danima 2025. godine u pripremama za meč četvrtfinala Kupa kralja sa Itihadom, ali je procenjeno da on može na teren.

Već tokom jučerašnjeg dana najbolji strelac u istoriji Srbije je počeo sa rehabilitacijom pod nadzorom klupskih lekara u Rijadu. Navijači Hilala su odmah pogledali na kalendar takmičenja, a u njemu stoji da će od 11. do 31. januara da odigra čak pet mečeva domaćeg šampionata, po tri kod kuće i u gostima i sada je samo pitanje da li će se Mitrović vratiti na teren do kraja januara, a prve prognoze kažu da je to vrlo moguće. U aprilu prošle godine naš as je odsustvovao šest nedelja sa terena zbog povrede tetive kolena, pa je rovit pošao i na Prvenstvo Evrope u Nemačku.

Rajković junak Itihada NA pomenutom meču četvrtfinala saudijskog Kupa kralja na terenu su bila trojica Srba. Mitrović do 13. minuta, Sergej Milinković-Savić do poslednjih trenutaka i bio je strelac jedinog gola za Hilal u penal seriji, dok su ostalu trojicu izvođača zaustavile bravurozne intervencije Predraga Rajkovića. Golman Itihada i Srbije je zaustavio šuteve Kanoa, Karlosa Leonarda i Malkolma i postao junak ovog duela.