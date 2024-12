SRBIN NAPRAVIO NAJVEĆI USPEH: Radenković veliki hit u Mađarskoj

Stanovnici mađarskog Miškolca, umesto “Juno potkivano”, što znači “Dobar dan”, međusobno se pozdravljaju sa Vlada Radenković!

FOTO: FK Radnički 1923

Srpski stručnjak je sa ekipom Diošđer, na polusezoni, zauzeo je treće mesto, ostvarivši senzacionalan uspeh, a sebe promovišući kod navijača DVTK-a do nivoa sportskog Božanstva.

-Ovo je moja povratnička misiju u Diošđeru. U prvom mandate sam radio zajedno sa Tomislavom Sivićem i sada su se kockice ponovo posložile da se vratim u DVTK. Infrastrukturni objekti sun a najvišem nivou I pravo je zadovoljstvo raditi u klubu gde imaš šansu da ga sportski izgrađuješ i ispisuješ neke nove stranice klupske istorije – započinje razgovor, nekadašnji trener kragujevačkog Radčičkog, Vladimir Radenković.

Ferencvaroš i Puškaš Akademija su jedine ekipe ispred vas i to za nepune dve pobede. Dobili ste i prestižno priznanje – Trener meseca.

-Ekipe iz Budimpešte su izuzetno organizovani klubovi na svim nivoima. O budžetskom potencijalu njih i nas, ne treba uopšte trošiti reči, jer su ekipe iz mađarske metropole u svim segmentima dominantniji od nas. Ipak, to nas nije obeshrabrilo da na terenu pružimo izuzetne partije i hrabrim I posvećenim pristupom igri, ostvarimo rezultat na ponos svih iskrenih ljubitelja fudbala, a posebno naših vernih navijača. Ta sinergija od terena, preko svlačionice, stručnog štaba, svih zaposlenih u klubu, rukovodećih struktura do samih navijača je rezultirala da budemo cenjeni i poštovani klub i da sa velikim ponosom možemo da gledamo ka tabelarnom ostvarenju na preseku sezone. Laureat Trenera meseca mi je zaista posebno drag i to je doprinos svih mojih saradnika koji se bavimo formom ekipe – ističe Radenković, pokazujući izuzetan trofej vrhonskog dizajnerskog rešenja.

Radenković u Miškolcu sarađuje i sa Srđano Zirojevićem, sa kojim je radio svojevremeno u Radu i Slovanu iz Bratislave.

-Naša saradnja se meri već dvocifrenom numeracijom godina. Srđana svi znaju kao izuzetnog kondicioog trenera, kao i motivatora na ojačanju psihe sportista, a u klubu je imao i ulogu glavnog koordinatora za defanzivu ekipe, a zadatak je ispunio zavredevši najvišu ocenu – hvali svog saradnika Zirojevića, trener iz Beograda.

U trećeplasiranom klubu naših severnih komšija je i prošlosezonski štoper Partizana, Siniša Saničanin, ali na drugoj, atipičnoj poziciji u odbrani za njega.

-Saničanina smo istestirali na poziciji levog beka i mogu da kažem da je odigrao briljantno. Sve defanzivne zadatke je ispunio besprekorno, a na 16 mečeva, u prvenstvu i Kupu, upisao je 2 asistencije i dva puta uspeo da zatrese protivničku mrežu što dovoljno ilustruje njegov učinak u oba pravca. Svi u klubu smo prezadovoljni njegovim doprinosom ekipi – hvali Radenković, bosanskohercegovačkog Reprezentativca.

Period je pauze, ali se planovi i u vremenu kada lopta miruje prave za nastavak sezone. Koliki su dometi DVTK na kraju Prvenstva…

-Rano je davati bilo kakve prognoze u ovom trtenutku. Klub početkom februara slavi 115 godina postojanja i želja svih nas koji smo angažovani u aktuelnom vremenskom momentu u ekipi iz Miškolcaje da pokušamo da “napadnemo” mesto koje void u neko od evropskih takmičenja i tako pozicioniramo klub na međunarodnoj fudbalskoj mapi – rekao je za kraj razgoora, trener o kome se u Mađarskoj govori u superlative, Vladimir Radenković.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.