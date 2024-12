"MORAĆEMO DA TRAŽIMO POMOĆ DRŽAVE!" Predrag Mijatović o alarmantnom stanju u FK Partizan: Žao mi je, ali...

Član Radne grupe fudbalskog kluba Partizan Predrag Mijatović izjavio je danas da predstojeći UEFA monitoring mora da se uradi na najbolji mogući način i dodao da će "crno-beli" tražiti pomoć države.

Foto: FK Partizan

Mijatović je istakao da je naredni "presek stanja" koji će uraditi UEFA na osnovu Partizanove dokumentacije veoma važan događaj za klub iz Humske.

"To je stvar koja mora da se uradi na najbolji mogući način, jer od toga zavisi naš nastavak takmičenja, licenca. Moramo da uradimo sve što je u našoj moći da to bude precizno i dobro i da taj monitoring prođemo. Tužbe i te kako remete našu koncepciju pripreme za monitoring, jer su to obaveze koje moramo da ispunimo", rekao je Mijatović na konferenciji za medije.



Mi smo pokušali da sa igračima i bivšim i sadašnjim, kao i sa nekim klubovima razgovaramo u pravcu da reprogramiramo dug i da nađemo zajednički jezik, dodao je Mijatović.





Predrag Mijatović / FOTO: FK Partizan

"Jako mi je žao, ali..."

"To ide jako teško, zato što su to očigledno saveznici, da ne tražim drugi izraz, saveznici bivše uprave. Dolazimo do situacije zatvorenih vrata i to ide jako teško. Mi moramo da idemo u pravcu da obezbedimo sredstva da bez sporazuma prođemo monitoring", naveo je Mijatović.





Bonus video: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan

(Tanjug)

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.