"ON JE ZAVRŠIO!": Trener Partizana otkrio na kog igrača ne računa više

Fudbaleri Partizana polako privode kraju jesenji deo sezone, ali u poslednji meč u 2024. godini ući će definitivno bez jednog fudbalera na kojeg trener crno-belih Marko Jovanović ne računa.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaler koji je oštro prekršio klupsku disciplinu je Kervin Arijaga, a Jovanović je otkrio da na njega neće računati do kraja godine.

- Arijaga je napravio disciplinski prekršaj kakav nisam doživeo ni kao igrač, ni kao pomoćni trener. To se desilo dan pred utakmicu sa IMT-om. Što se mene tiče, on je završio sa ovim delom sezone. Rekao sam to decidno čelnicima kluba odmah posle treninga. Objasnio sam šta se desilo, tako da ne računam na njega za gostovanje Radničkom. Igračima je teško palo, razgovarao sam sa kapitenom Aleksandrom Jovanovićem, a onda sam i ostalima rekao šta sam imao - rekao je Jovanović.

On je dodao da Arijaga mora da shvati da igra u velikom klubu.

- Mora da shvati da je profesionalac, da igra u velikom kubu, da je plaćen od strane kluba. Namerno to govorim. Takve slučajeve dok sam ovde neću tolerisati. Ja sam tu još tri ili četiri dana, ali njegovo ponašanje je nedopustivo. Dete sam kluba, ovde sam od 12. godine, svašta sam prošao, još smo sad u tranzicionom periodu, borimo se sa svim i svačim i da se nama desi tako nešto... Detaljnije ću pričati posle meča u Nišu, za koji na Arijagu ne računam. Na klubu je da preduzme dalje korake - zaključio je strateg crno-belih.

Partizan će u poslednjem susretu u ovoj godini igrati protiv Radničkog u Nišu. Meč je na programu u subotu od 16 časova.

