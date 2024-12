GOTOVO JE! Srbija ima novog selektora

NIJE se dugo čekalo.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Lidija Stojkanović novi je selektor ženske fudbalske reprezentacije Srbije.

Dosadašnji selektor omladinske reprezentacije naslediće na mestu selektora Dragišu Zečevića koji je podneo ostavku nakon poraza u finalu baraža za plasman na Evropsko prvenstvo.

Lidija Stojkanović prva je žena sa UEFA pro licencom u Srbiji, a na mesto selektora seniorske reprezentacije dolazi sa čela omladinskog tima.

FOTO: FSS

Trenersku karijeru Stojkanovićeva je počela 2006. godine kao trener Vikingura, tima do 13 godina. Bila je zatim od 2008. do 2011. pomoćni trener Filkira, a 2017. prvi put je zakoračila u reprezentativne vode kao pomoćnik selektora reprezentacije Srbije za igračice do 17 godina.

Od 2011. do 2013. Stojkanovićeva je bila trener Napretka, a od 2013. do 1016. pomoćnik u prvom timu Vikingura i prvi trener omladinskog tima u istom klubu.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.