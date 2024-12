"ZASLUŽILI SMO BOD": Trener IMT-a zadovoljan posle meča sa Partizanom

Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno 1:1 sa ekipom IMT-a u okviru 19. kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Trener IMT-a Zoran Vasiljević, sumirao je utiske posle remija njegove ekipe i Partizana.

- Meni je drago što ste rekli da je ovo peta utakmica u nizu bez poraza. Pet mladih igrača je počelo utakmicu, a drago mi je zbog igrača jer ima u Srbiji talenata i na kraju su oni napravili rezultat. To je mnogo teško, a to je naše opredeljenje. Osvojili smo taj bod, a rekao bih i da smo ga zaslužili. Igrači na klupi su kvalitetni kao i ovi što počnu meč. Dobar tim imamo, dobro radimo i pet mečeva bez poraza. Volim fudbal i to mi je 24 sata u glavi. Živim fudbal, preko 25 godina sam u sportu i malo je rezultat bio do mene, a malo do igrača - rekao je Vasiljević.

