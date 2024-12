HRVAT ČUPA KOSU! Bivši fudbaler Hajduka javno otkrio sa kim ga žena vara (FOTO)

Nekadašnji igrač splitskog Hajduka Sandro Gotal našao se u centru skandala koji je danas glavna tema u hrvatskim medijima jer je javno otkrio da ga supruga Ive vara.

Foto: Printskrin

Gotal se oglasio na Instagramu i ispričao šta se sve dešavalo i s kim ga je supruga prevarila, a u storiju je objavio sliku dece, uz hit Mitra Mirića: "Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine".

Otkriveno je da se Gotal i njegova supruga Ive razvode jer je on saznao da ga je ona prevarila sa 25-godišnjim biznismenom, preneo je Dnevnik.hr.

Austrijski fudbaler hrvatskih korena je objavio snimke za koje tvrdi da potkrepljuju njegove navode, a na kojima se vidi fotografija kontracepcijskog sredstva, ljubavnikovog narandžastog "meklarena", sata i fotografija iz lifta uz opis: "Kako izgleda vikend moje bivše".

Foto: Printskrin

- Nisam hteo tako u javnosti, ali ako me provociraju bivša žena i jedan mali koji je to sve javno stavio, sad treba i da reagujem. Svaka akcija ima i reakciju. Ne možeš ti mene da provociraš, pogotovo ne javno. Da objaviš to što si objavio, katastrofa. S mojom još ženom s kojom sam još u braku. Ti nemaš tu krivicu, ali da objaviš sliku s mojom ženom, da objaviš tu tabletu posle seksa i svega toga... Ali, imaš 25-26 godina, imam 200-300 poruka gde mi svi isto kažu, da si malo otišao... Ali dobro, na 500, 1000, 600 pratilaca koliko već, imaš 13 lajkova na slici, ako sabereš jedan i jedan, onda imaš tebe", - napisao je Gotal.

Domaći nogometaš javno prozvao ženu da ga vara: Pokazao kompromitirajuće fotografije - https://t.co/jwU2z2Tcxr pic.twitter.com/0pTQwepVJO — Zagrebinfo (@zagreb_info) December 11, 2024

Suprugu s kojom je još uvek formalno u braku javno je prozvao i zamolio da mu potpiše papire za razvod.

- Za ženu Ivu, s tim Instagramom znamo sve, sad si ga izbrisala, za koji dan ćeš ga opet napraviti. Možeš ti da radiš šta hoćeš. Mi smo završili odavno, ali meni je problem kako se ti ponašaš u javnosti i sve to. Znamo i mi pre toga da si bila deset dana pre u tom Brigu, a taj što je bio s tobom barem je pametan i ne govori ništa. To je Split, sazna se sve - poručio je fudbaler.

On tvrdi da je Ive ljubavniku poslala poruku na Instagram s poslovnog profila i da su se, dva nedelje kasnije, već provodili zajedno.

- Ti si njega videla i valjda si mu pisala, videla novu priliku za svoj lajfstajl. Što sa 37 godina ne možeš sebi da priuštiš, nemaš nijednog radnog dana. Uvek su neki treći to platili, finansirali, što god. Potpiši više taj brak da se razvedemo, da imaš opet svoje devojačko prezime Brekalo i onda smo mi za sva vremena adio - obratio se Gotal supruzi.

Foto: Printskrin

- Šalješ mi slike iz 'meklarena', Bože sačuvaj. Nije ni njegov auto, a kamoli tvoj. I da je tvoj, o čemu mi pričamo? Imaš 37 godina, a ne 34. Zoveš se Gotal, a ne Brekalo.

Na kraju je podelio mem koji kaže:

- Tvoja bivša sad upropaštava nečiji tuđi život. Ti si siguran - kao i fotografiju svoje dece ispred grafita grba Hajduka.

Inače, Sandro ima 33 godine i trenutno igra za austrijki klub SV Lohau.

