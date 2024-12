LEAO KAZNIO ZVEZDU: Ovako je Portugalac postigao gol protiv crveno-belih (VIDEO)

CRVENA zvezda igra protiv Milana u 6. kolu Lige šampiona, a u prvom poluvremenu viđen je jedan gol.

FOTO: Tanjug/AP

Crveno-beli su odlolevali "rosonerima", čak su u nekim momentima bili bolji tim, ali Rafael Leao je iskoristio jednu situaciju i uspeo da savlada Ivana Gutešu.

Igrao se 42. minut kada je Portugalac dobio sjajnu loptu od Jusufa Fofane, primio ju je i uneo u kazneni prostor i dobrim udarcem u rašlje zatresao mrežu rivala.

Golu je prethodilo to što je Ognjen Mimović izgubio loptu na polovini rivala i to je ostavilo prostor na levoj strani, a igrač kakav je Leao je to iskoristio i kaznio goste.

Podsetimo, utakmicu Milan - Crvena zvezda možete pratiti na portalu "Novosti".

