PUTIN POPUSTIO? Ovim potezom je iznenadio mnoge!

Otkako je rat u Ukrajini izbio početkom 2022, Rusija je, kada se o svetskim sportskim vestima radi, bila spominjana samo kao strana koja trpi sankcije zbog pomenute vojne intervencije. Ali to se promenilo danas, kada se baš povodom sporta oglasio predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Odranije je poznato da ruski timovi ne mogu da učestvuju na međunarodnim nadmetanjima, a to ne mogu ni pojedinci u mnogim sportovima. Izuzeci, naravno, postoje - ali pod uslovom da sportisti pristanu da nastupaju kao "neutralni takmičari", bez isticanja himne, grba, zastave...

Rusija je, kako su vam "Novosti" još u toku prošlog novembra pisale, rešila da se "ne igra te igre", već da uvede nove. I to dve vrste.

Zbog potpuno novog vida digitalno-fizičkog nadmetanja, tu su "Igre budućnosti". A one su održane u Kazanju (na zaprepašćenje čelnika sveskog sporta - došlo je preko 2.000 sportista i to iz više od stotinu država). Ali, to februarsko nadmetanje je trebalo da bude samo uvod u "rusku verziju olimpijskih igara".

Ali... Putin je danas odlučio - da njih neće biti.

Krenimo redom.

Šta su "Igre prijateljstva"?

"Igre prijateljstva" su, za razliku od "fidžitala", obične sportske igre, vrlo nalik olimpijskim. I to u čak 33 klasične sportske discipline. Trebalo je da se održe od 15. do 29. septembra 2024. u Jekaterinburu i Moskvi, potom su ovog leta pomerene na 2025. godinu, a danas je kabinet ruskog predsednika saopštio:

- Ukazom predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina održavanje Svetskih igara prijateljstva je odloženo do posebne predsedničke odluke.

Da li je to Putin popustio pred naletom besa čelnika svetskog sporta?

Odluka Rusije da sprovede "Igre budućnosti", a i "Igre prijateljstva" su u godini na izmaku razbesnele čelne ljude svetskog sporta. I to toliko da je morao da se oglasi i predsednik MOK-a Tomas Bah.

Naime, on je u ime Međunarodnog olimpijskog komiteta izneo "preporuku nacionalnim olimpijskim organizacijama da ne učestvuju na Igrama u Rusiji".

Jekaterinburg i Moskva su "Igre prijateljstva" trebalo da organizuju u klasičnim sportovima, i to u čak 33 sportskih disciplina, od kojih neke jesu olimpijske (npr. košarka, boks, odbojka, džudo, plivanje, skokovi u vodu, gimnastika, tenis, tekvondo, mačevanje, itd), a druge nisu (akrobatski rokenrol, fudbal na pesku, "sportsko" programiranje, šah...)

Kada su to čuli u Međunarodnom olimpijskom komitetu, kipteli su od besa.

- Mi najoštrije osuđujemo alternativna međunarodna politizovana takmičenja - istakao je Bah, dok se u saopštenju MOK-a navodi da bi "oni koji dođu na rusku teritoriju da bi uzeli učešća u pomenutim nadmetanjima, time narušili sankcije uvedene ruskom sportu", ali i "narušili nezavisnost i autonomnost sporta".

Organizacioni komitet Igara prijateljstva je tada saopštio da se te Igre ne organizuju zarad konfrontacije sa MOK-om, već kao dodatak postojećem kalendaru, a pritom su veoma važne za ruske sportiste (koji ne mogu na ostala međunarodna takmičenja).

Dmitrij Peskov i Vladimir Putin / Foto AP

Kremlj najpre oštro reagovao na preporuke Tomasa Baha i Međunarodnog olimpijskog komiteta, ali...

Na saopštenje MOK-a reagovao je i Putinov portparol Dmitrij Peskov.

- Podsećam da slovo "M" u skraćenici za "Međunarodni olimpijski komitet" ne znači monopol na svetskom sportu. Drugačiji formati mogu da postoje i izvan konteksta koji obuhvata ovaj komitet. A što se tiče MOK-a, Rusija će nastavi da održava kontakte sa njim, jer je malo verovatno da će se ta organizacija raspasti u bližoj budućnosti - istakao je tada Peskov, a prenosi agencija "RIA Novosti".

Ipak, drugog dana decembra 2024, Putin je, do daljnjeg, odložio održavanje Svetskih igara prijateljstva.

