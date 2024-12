IMA LI NADE ZA MANČESTER SITI? Dominacija i pobeda Liverpula u derbiju Premijer lige! (FOTO/VIDEO)

Fudbaleri Liverpula savladali su na Enfildu ekipu Mančeseter sitija rezultatom 2:0 u okviru 13. kola Premijer lige u kojoj su domaći potpuno nadigrali "građane".

FOTO: AP/Tanjug

Od samog početka su fudbaleri Liverpula postavili stvari na svoje mesto. Krenuli su ofanzivno izabranici Arne Slota i već posle desetak minuta imali su nekoliko sjajnih prilika za gol. Nije dugo trebalo da se mreža Stefana Ortege zatrese, pošto je u 12. minutu gol postigao Kodi Gakpo, na asistenciju Mohameda Salaha.

Nastavili su domaći da napadju i ređaju šanse, a koliko su bili dominantni govorio i podatak da je Siti imao prvi udarac ka golu tek u 39. minutu. Ovo je najlošiji učinak "građana" u novijoj istoriji, pošto su poslednji put bili u ovakvoj situaciji aprila davne i daleke 2010. godine protiv Arsenala, kada su prvi šut uputili tek u 58. minutu.

Ništa se nije promenilo ni na početku drugog dela utakmice. "Crveni" su nastavili sa napadima i ređali prilike pred golom Ortege. Salah, Gakpo i Aleksandar Arnold bez zadrške su "bombardovali" gol "građana", ali falila je realizacija da bi duplirali prednost. Siti se jeste oslobodio pritiska posle desetak minuta igre u drugom poluvremenu, pa su i oni izgradili nekoliko opasnih napada preko Ilkaja Gundogana, ali od gola nije bilo ništa.

Sve je bilo jasno u 78. minutu kada je greška Sitija pomogla Liverpulu da dođe do penala. Pogrešili su "građani" u odbrani, a Ortega je u očaju napravio penal nad Luis Dijazom. Dileme, nije bilo, a Salah je hladnokrvno realizovao jedanaeseterac i trasirao put Liverpulu ka trijumfu. Bio je ovo poseban penal za Egipćanina, pošto je ovim pogotkom stigao do 36 utakmice u Premijer ligi na kojoj je zabeležio po gol i asistenciju, čime se izjednačio sa legendarnim Vejnom Runijem.

Mančeseter siti je svoj prvi udarac ka golu uputio tek u 83. minutu preko Kevina de Brujnea, i to nakon greške Liverpula, međutim Keleher je bio na visini i sprečio da meč uđe u neizvesnost. Iako su do kraja "građani" pokušavali da dođu, makar do utešnog gola, "crveni" su usporili tempo i mirno priveli meč kraju, te upisali veliku i važnu pobedu.

Nakon ove pobede, Liverpul je otišao na veliki plus devet ispred Arsenala i Mančeseter sitija i osamio se na prvoj poziciji tabele Premijer lige.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.