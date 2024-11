OVAKO IZGLEDA SREĆA: Suze oči celoj naciji! Klub na stogodišnjicu postojanja prvi put ušao u elitu (VIDEO)

Que crescimento do Mirassol:



2019 - Sem divisão nacional

2020 - Acesso na Série D

2021 - 16° na Série C

2022 - Acesso na Série C

2023 - 6° na Série B

2024 - Acesso na Série B

2025 - Série A pic.twitter.com/ScaYoNjOpT — Última Divisão (@ultimadivisao) November 25, 2024