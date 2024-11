STOJKOVIĆ OTVORIO DUŠU: Vraćam se sa utakmice i saznam da mi je umro otac...

MEKADAŠNjI golman reprezentacije Srbije Vladimir Stojković prisetio se teškog trenutka i sa javnošću je podelio veliki porodični gubitak.

FOTO: Tanjug/AP

Prilikom gostovanja u emisiji "Kec na jedanaest" na teliviziji "K1" govorio je o teškim detaljima svoje karijere kada je saznao da je izgubio oca, a kasnije i majku.

- Otac mi je preminuo tokom utakmice u Kazahstanu, dok smo igrali kvalifikacije. Bio je to dug let avionom, sećam se da smo po povratku, nakon utakmice, sleteli na naš aerodrom. Tadašnji predsednik Saveza, Zvezdan Terzić, je bio tu, a vozač iz Saveza je kupio novine. Na njima sam video vest o smrti mog oca – to se desilo baš dok sam sleteo. Bio je to potpuni šok. Bio sam pozvan od strane brata i kuma, koji su mi obavili poziv u trenutku kada sam gledao vest u novinama - rekao je Stojković, koji je trenutno bez kluba nakon što mu je istekao ugovor sa Al Faihom, i dodao:

- Sličnu situaciju imao sam i 2012. godine. Nakon utakmice, dok sam se masirao, pomoćni trener Ljubiša Ranković mi je dao telefon. U tom trenutku je jako stegao moju ruku oko vrata. Nije mi bilo jasno šta se događa. Slušam svog brata, a Ljubiša me sve jače stezao. Tada mi je brat saopštio da je moja majka preminula. Tada sam shvatio zbog čega me je Ljubiša tako držao, kako ne bih reagovao na tužnu vest.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.