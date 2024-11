KAPITEN NA IVICI SUZA: Mađarski reprezentativac veoma zabrinut zbog člana stučnog štaba kojem je pozlilo

Fudbalska reprezentacija Mađarske poražena je od Holandije rezultatom 4:0, ali je meč ostao u senci strašne situacije koja se dogodila pomoćnom treneru Adamu Salaju. Ovim povodom oglasio se i kapiten Mađara Dominik Soboslaj.

FOTO: AP/Tanjug

Iako je govorio o utkamici, Soboslajeve misli su bila usmerena ka Salaju.

- Počeli smo dobro, ali smo onda izgubili koncentraciju nakon što je Adamu Salaju pozlilo. Ne bih nikome poželeo ovo što sam prošao, u meni se odigravalo isto ono što sam osećao sa Barnijem na Evropskom prvenstvu. Odigrali smo ceo meč za Adama, on je toliko učinio za mađarski fudbal da smo se borili za njega na terenu. Ono što se desilo bilo je u glavama, ali svi su se složili da se za to moramo izboriti. To je sve što sada mogu reći - rekao je Soboslaj.

Podsetimo, Salaju je pozlilo u sedmom minutu meča nakon čega je odveden u bolnicu. On se posle nemile sitauacije javio se iz bolnice, zhvalio svima na podrški i istakao da je dobro.

