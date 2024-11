ZVEZDA PUŠTA ULAZNICE U PRODAJU: Na Ajntraht i PSV po ovim cenama!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je danas počela prioritetna prodaja ulaznica za predstojeće utakmice Lige šampiona protiv Štutgarta i PSV-a.

FOTO: FK Crvena zvezda

U petom i sedmom kolu Lige šampiona, Crvena zvezda će prvo 27. novembra dočekati Štutgart, pa potom 21. januara holandski PSV.



Prioritetna prodaja važi samo za članove kluba, koji će do četvrtka moći da kupe ulaznice za utakmicu protiv Štutgarta, pre nego što karte budu puštene u slobodnu prodaju.Svaki član kluba sme da kupi maksimalno po dve pojedinačne ulaznice.Za utakmicu protiv nemačkog kluba su u prodaju puštene samo karte za zapadnu i istočnu tribinu, a one se mogu kupiti preko sajta kluba za prodaju karata ili od utorka u Servisu za članstvo na zapadnoj tribini Stadiona "Rajko Mitić" od 10 do 18 časova.Cene ulaznica za utakmicu protiv Štutgarta:Istok - 6000 dinaraZapad - 7000 dinaraPrioritetna prodaja ulaznica za utakmicu protiv PSV-a takođe kreće danas, a za duel protiv holandskog kluba će biti dostupne karte za svaku stranu tribine.Cene ulaznica za utakmicu protiv PSV-a:Sever - 3500 dinaraJug - 3500 dinaraIstok - 6000 dinaraZapad - 7000 dinaraCrvena zvezda posle četiri utakmice u Ligi šampiona zauzima 35. mesto bez osvojenog boda‍.

