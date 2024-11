"MA KAKAV FUDBAL! ŽELIM DA SLEDIM ISUSA HRISTA!" Srbin u čudu, bio je na pragu reprezentacije, a onda šokirao ceo svet u 22. godini

Iz Švajcarske nam stiže neverovatna vest: Tamošnji defanzivac Silvan Valner, koji je kucao na vrata A reprezentacije, odlučio je da prekine karijeru u 22. godini iz religijskih razloga!

Iako u prvi mah deluje bizarno, za ovaj potez mladi Švajcarac ima potpuno relevantno objašnjenje. Naime, defanzivac Linca odlučio je da okači kopačke o klin, jer zbog religije ne može da trenira, kao ni da igra utakmice subotom.

Valner je član Slobodne crkve adventista sedmog dana, a kako ona izričito brani rad prvog dana vikenda, švajcarski fudbaler je doneo odluku da ne igra više.

- Slično judaizmu, subota se smatra danom odmora koji nudi vreme za zajedništvo s Bogom. Zabranjen je rad, pa čak i igranje fudbala - otkrili su švajcarski mediji.

Međutim, sam fudbaler tvrdi drugačije:

- Ja sam hrišćanin koji veruje i čitam Bibliju. Želim da sledim Isusa Hrista, a biblijski dan odmora je važan za mene. To znači da od sada ne želim da igram fudbal subotom - rekao je Valner koji je demantovao da je član neke crkve.

Njegova odluka šokirala je i Srbina Miloša Malenovića, sportskog direktora Ciriha za koji je Valner igrao.

- Bio sam veoma iznenađen što je odlučio da završi svoju karijeru. Nisam to očekivao od tako mladog igrača. Uvek mi je delovao vrlo stabilno. Sve ima svoje granice, fudbal se takođe igra vikendom. Ako on ne želi da igra i smatra da je ovo pravi put za njega, moramo to poštovati.

Momak koji je ponikao u omladinskim selekcijama Ciriha, a potom zaigrao i u seniorskom timu, u letnjem prelaznom roku zadužio je dres Linca i potpisao višegodišnji ugovor. Ipak, sudeći po najavama tamošnjih medija, sve je izvesnije da će mladi fudbaler raskinuti ugovor, iako je bio standardan prvotimac. Tokom karijere, Silvan je upisao i tri nastupa u omladinskoj reprezentaciji Švajcarske.

