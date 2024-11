ZVEZDA ULAŽE U BUDUĆNOST: Talentovani golman potpisao ugovor do 2027. godine

CRVENA zvezda želi da promoviše novog talenta, pa je zbog toga ovog petka ugovor sa klubom do 2027. godine potpisao perspektivni golman Savo Radanović.

Reči hvale za telentovanog čuvara mreže je imao direktor Omladinske škole crveno-belih, Nikola Jelić.

- Već nekoliko godina trener golmana Supić i ja imamo odličnu saradnju. Nekoliko puta smo išli u Trebinje da bismo doveli Sava Radanovića, koji je izuzetno talentovan golman. Savo je tip golman, koji se u poslednjih 20 godina nije pojavio u Crvenoj zvezdi. Bilo je tu naravno talentovanih momaka, koji nisu pronašli način da se izbore, ali Savo razume u kakvom se klubu nalazi i koliko je potrebno rada da bi se došlo do prvog tima. Već je debitovao u Ligi šampiona za mlade protiv Monaka, kao i Barselone i to veoma uspešno. Pored toga beleži nastupe za kadetsku reprezentaciju Srbije, gde brani za godinu dana stariju generaciju. Bilo je golmana koji su bili talentovani kao on, ali nisu shvatili na pravi način šta nosi Crvena zvezda. Siguran sam da će Savo to razumeti i da će predanim i mukotrpnim radom doći do prvog tima Crvene zvezde, a kasnije i reprezentacije Srbije - istakao je Nikola Jelić.

Radanović je istakao da je ponosan na prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom.

- Osećaj je fenomenalan, ovo je ostvarenje mog dečačkog sna, da potpišem profesionalni ugovor sa klubom za koji od detinjstva navijam. Mnogo mi je drago, hvala upravi na poverenju. Ugovor je samo podstrek da radim još više i jače. Interevencije na mečevima Omladinske Lige šampiona mi mnogo znače na polju samopouzdanja, pogotovo znajući da su to igrači koji su buduće svetske zvezde fudbala. Najveću podršku mi pruža porodica, kao i prijatelji, a trenere koje bih istakao su Dušan Gašić i Nemanja Supić, dosta sam naučio od njih i mnogo mi znači rad sa njima i prvotimcima - zaključio je Savo Radanović.

Savo Radanović je rođen 2009. godine u Trebinju, a u dosadašnjem delu sezone branio je za kadetsku selekciju crveno-belih koju sa klupe predvodi Aleksandar Linta. Usled poziva standardnog čuvara mreže omladinske ekipe - Vuka Draškića, da nastupa za seniorsku ekipu, petnaestogodišnji Radanović je prekomandovan u tim Nenada Milijaša pred meč sa Monakom u Monte Karlu. Priliku je dobio na velikoj sceni, u utakmici Omladinske Lige šampiona, a on je šansu iskoristio u potpunosti, te je pokazao da je pravi zalog za budućnost Crvene zvezde. Na golu omladinske selekcije je stajao i na duelu protiv Barselone, te se istakao sjajnim odbranama i bio najmlađi igrač na terenu sa samo 15 godina.

