TIM MU JE IZMAKAO IZ RUKU! Predrag Mijatović besan posle novog debakla

Predrag Mijatović komentarisao je novi poraz Real Madrida.

Član Radne grupe Partizana i bivši igrač i direktor "kraljevskog kluba", posle poraza od Milana u Ligi šampiona (3:1), rekao je da mu je žao madridskog kluba.

- Bilo mi je žao Reala. Real Madrid trenutno prolazi kroz mnogo toga... Moj utisak je da je tim izmakao iz Ančelotijevih ruku. Sa izmenama koje je napravio, praktično nije znao odakle da počne sa timom ili kako tim treba da reaguje da bi barem pokušao da se vrati. Karlo je napravio izmene sa ciljem da poboljša igru, ali one nisu bile baš dobre - rekao je Mijatović za radio Kadena Ser.

Mijatović je deo kluba iz Madrid kao igrač bio od 1996. do 1999. godine, pričao je i o nedostatku ambicija kao potencijalnom razlogu za loše rezultate Madriđana.

- Nakon dve ili tri sjajne godine, sa svim što su osvojili, tim se malo opustio. To je jasno. Ne znam da li Ančeloti ima sposobnost da reaguje. Ne znam da li ima sposobnost da restartuje celu situaciju i motiviše ove igrače. Mislim da ima mnogo igrača koji nisu zadovoljni. Igraju manje nego što su mislili da će igrati... Postoji situacija koja me lično brine. Ančeloti ne može da im kaže "morate da radite ono što ja kažem". On sada sluša previše mišljenja. Nema istu poziciju kakvu je imao poslednjih godina - poručio je Mijatović.

