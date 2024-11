NIKADA GA NE BISTE PREPOZNALI! Kultni napadač bez kose, sa tri presađena bubrega, jedva živ

Nekada je bio strah i trepet za golmane i sad Hrvatskoj nedostaje samo jedan takav igrač, a sada bi malo ko na ulici prepoznao Ivana Klasnića. Napadač koji je blistao u dresu Verdera iz Bremena preživeo je pravu životnu dramu i čudo je što je živ!

Foto: Profimedia

- Borio sam se za život, ne jednom, već tri puta. Sigurno moja bolest nije toliko velika, treba samo pronaći donora kako bi se uradila transplantacija. Moja pozitiva dolazi iz srca, uvek sam bio takav. Imam dve kćeri koje uče od mene, a kad ne bih imao takav stav, ležao bih tužan u krevetu. Ne bih igrao fudbal, a to ne želim. Želim da se družim, da budem na utakmicama kao ambasador hrvatske reprezentacije. Želim dokazati da niko ne može protiv mene - rekao je Klasnić nedavno u intervjuu za "Piksel".

Sada on ima 44 godine, a morao je da završi karijeru 2013. godine, ali to je bio bukvalno najmanji problem za njega.

- Da imam problema s bubrezima saznao sam 2005. godine, nakon jedne operacije, a da moram na transplantaciju saznao sam krajem 2006. Kada sam to saznao, prvo sam razmišljao šta to znači za moju porodicu, a na kraju sam hteo da pokažem da je moguće igrati i sa takvim problemom.

Lekari su mu presadili bubreg prvi put 2006. godine i sa drugim bubregom je igrao na Evru 2008. godine, pa je čak dao i gol! Drugi bubreg je morao da se nalazi jer je prvi odmah prestao da radi...

- Taj bubreg je proradio, ali je odjednom prestao da funkcioniše, pa sam nakon osam nedelja dobio bubreg od oca. A taj je funkcionisao devet i po godina. Poslednje četiri godine imam bubreg od jedne meni nepoznate žene koja je bila dve godine starija od mene, ali je preminula - istakao je Klasnić u intervjuu za "Večernji list".

Foto: EPA

Tu, po svemu sudeći, za njega nije kraj.

- Kada pričam sa lekarima, oni mi kažu da medicina nije uspela u tome da jedan transplantirani bubreg radi ceo život. Ima i nekih koji su funkcionisali 25 godina, ali i ti ljudi su morali opet na transplantaciju - otkrio je Klasnić koji sada nema kosu, a razlog za to je takođe bolest.

- Zarazio sam se nekim virusom pa mi je otpala kosa. Doktori su mi rekli da će mi se možda i vratiti, no to se ne zna - rekao je on.

Napadač rođen u Hamburgu, koji je za Hrvatsku odigrao 41 meč i dao je 12 golova, u karijeri je nastupao za Sent Pauli, Verder, Nant, Bolton i Majnc, a upravo mu je greška lekara u Verderu priredila horor koji je usledio. Tužio je klub, dobio tužbu, ali...

- Taj novac meni neće vratiti moje zdravlje, no neka to bude slučaj zbog kog će lekari po nemačkim sportskim klubovima pažljivije iščitavati nalaze sportista o kojima brinu od ovih Verderovih. A ja sam ih tužio da nisu dobro interpretirali moje nalaze koji nisu bili dobri i da potom nisu uradili ono što je bilo potrebno - iskren je Klasnić.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.