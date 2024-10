ŠPANCI SU NAJAVILI EL KLASIKO: Bodibilderi, frulaši i neuništivi Luka Modrić

Fudbaleri Real Madrida dočekuje Barselonu u prvom ovosezonskom El Klasiku u španskom prvenstvu.

Foto: Profimedia

Trenutno Barselona ima tri boda prednosti u odnosu na Real, a navijači domaće ekipe se nadaju da će ta prednost sutra biti izbrisana. Luka Modrić bi u tome mogao i trebao da pomogne.

Kako piše španski "AS", Karlo Ančeloti ima anti-Flik plan, odnosno ideju kako da zaustavi tim Hansa Flika za 90 minuta. Podsećajući da je Real pobedio na poslednja četiri zvanična El Klasika, navodi se da plan zahteva saradnju Kilijana Mbapea i Vinisijusa Juniora i njihovu brzinu pred golom Barselone.

Nastavlja se u tom duhu i dodaje se da ne zavisi sve od njih jer "treba lopta da stigne do njih”. Zato Luka Modrić ima veliku šansu da ponovo bude deo startne postave, a najveći derbi dočekuje u odličnoj formi.

"Njegov fudbal nema rok trajanja", to dočarava čudesnu asistenciju Vinisijusa protiv Selte i njegov nastup protiv Borusije iz Dortmunda u Ligi šampiona.

Sve oči su uprte u jednog čoveka i svi se pitaju zašto je on još uvek tu. Odgovor se sam nameće - "Postoji razlog zašto je Modrić još uvek tu i to nije nostalgija. To nisu ni odigrane utakmice ni 27 trofeja. Pobedio, najviše od svih... Jednostavnije rečeno - i dalje je dobar."

Španski list "As" nastavlja da ističe Modrićev doprinos nedavno ostvarenim uspesima Reala i došli su do zaključka da je bio "čudesan" u preokretima.

- Oduzeo je lopte i stvarao šanse, razbijao linije, davao energiju Madriđanima sa više bodibildera nego flautista u timu. Stigao je na obalu El Klasika u odličnoj formi. I to mu podiže šanse za prvih 11 u derbiju - kako piše španski list "As", a prenosi "Indeh.hr".

Da podsetimo, Modrić igra više nego prošle sezone, dosad ima već 660 minuta u Realu, a ako se tome doda podatak da je za Hrvatsku odigrao 347 od ukupno 360 minuta, izražava se divljenje zbog njegove neuništivosti. Nastupi za Hrvatsku ga ne zamaraju, pune mu rezervoar.

