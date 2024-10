NOVI KIKS "VOŠE": Lalatović će po lošem pamtiti debi protiv "fenjeraša" Superlige Srbije

Fudbaleri Vojvodine odigrali su nerešeno 1:1 sa ekipom Jedinstva u 12. kolu Superlige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Jedinstvo je povelo u 28. minutu preko Darka Jevitća i dugo je držalo prednost. Iako je drugo poluvreme Vojvodina pokušavala da stigne do gola, to je uspeo Marko Veličković i to tek u 85. minutu.

Bila je ovo prva utakmca za novog stratega Vojvodine, Nenada Lalatovića, koji neće po najboljem pamtiti svoj debi na klupi novosadske ekipe,

"Voša" nakon je nakon ovog remija osma na tabeli sa 16 bodova, dok je Jedinstvo i dalje na začelju sa svega pet osvojenih bodova.

