VIDIMO SE U ŠAPCU! STRAHINJA PAVLOVIĆ OTVARA MINI-PIČ TEREN U RODNOM GRADU: Štoper Srbije i Milana stiže na Gradski stadion u sredu u 18.30

Poruka „mali tereni rađaju velike šampione“ nastavlja da kruži Srbijom!

Velika akcija Fondacije Mozzart „Fudbal je više od igre“ nastavlja se u Šapcu, a četvrti mini-pič teren otvoriće naš proslavljeni reprezentativac Strahinja Pavlović. Stameni štoper odmah po sletanju iz Španije stiže u rodni grad, a spektakl je zakazan za sredu, 16. oktobar u 18.30, u okviru sportskog kompleksa na Gradskom stadionu.

Često zvuči kao floskula, ali postoje igrači koji zaista na svakom meču daju „110 odsto mogućnosti“ i ostavljaju „srce na terenu“. Ima i ona stara šala da bi u reprezentaciju došli peške ako treba. Baš ove mantre koju fudbaleri često ponavljaju kada se upale kamere najbolje opisuju momka koji ide glavom gde niko ne sme nogom.

„Pokazao je kako se bori za Srbiju, on je pravi ratnik, pokazao je klasu“. Kada pročitate ovakve tekstove o „orlovima“, nema dileme ko je u naslovu. Odbrambeni igrač koji stalno juri napred, čuva svoj gol, ali brzo stiže i do protivničkog. Čeka korner da zatrese mreže, a onda se vraća na mesto uspeha. U odbranu Srbije i slavnog Milana. On je član „Rosonera“, ali ne zaboravlja odakle je sve krenulo - prvi klub Savacium, reku Savu, naselje Jevremovac i Šabac kome se uvek rado vraća.

Preko Partizana, Monaka i Salcburga stigao je do čuvenog „San Sira“, a crveno-crnu opremu ovih dana je zamenio dresom Srbije. Borio se protiv Švajcarske, u utorak protiv Španije, a direktno iz zemlje evropskih prvaka stiže na ovaj novi, prelepi mini-pič teren.

FUDBAL JE VIŠE OD IGRE

Početni udarac u akciji „Fudbal je više od igre“ izveo je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi, koji je proletos u Nišu otvorio prvi mini-pič teren.

Potom je obnovljeno i igralište u Srbobranu, u čast Aleksandra Kataija.

Po završetku Evropskog prvenstva, Aleksandar Mitrović je otvorio teren u rodnom Smederevu: