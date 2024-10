"MOŽEMO MI I DRUGAČIJE!" Piksi pred Španija - Srbija: Svi to porede...

FUDBALERI Srbije nakon pobede nad Švajcarskom (2:0) nastavljaju takmičenje u Ligi nacija. "Orlovi" u 4. kolu igraju protiv šampiona Evrope, selekcije Španije. Očekivanja pred ovaj duel izneo je selektor Dragan Stojković Piksi.

Svestan je da mnogo faktora utiče na to kakva će utakmica biti.

- Ne znam da li nas očekuje slična ili ista utakmica kao u Beogradu. To zavisi od terena, od mnogo faktora, ali može da se igra i drugačije, u drugom sistemu, sa drugim zamislima - rekao je Stojković.

Srbija u utorak od 20.45 gostuje gostuje "furiji" u Kordobi protiv koje je na startu takmičenja odigrala bez golova u Beogradu.

- Svi porede tu utakmicu od pre mesec dana u Beogradu, kada smo odigrali nerešeno. Tačno je da smo mi defanzivno bili dosta dobro organizovani, nekada to radite svesno i to su taktičke zamisli, a nekada radite zbog protivnika. To se desilo u Beogradu, jer je Španija ekipa koja zaista može da dominira u posedu protiv svake ekipe. Isto tako, tu se negde i otvara prostor da iskoristite momente kada protivnik stoji dosta visoko i u kontranapadima budete izuzetno opasni.

Istakao je da obe reprezentacije imaju dosta kadrovskih problema pred ovu utakmicu.

- Možete da igrate i drugačije protiv Španije, na kraju je sve pitanje kako će to izgledati, s obzirom na to da mi, kao i oni, imamo dosta kadrovskih problema. Ako vam nabrojim igrače koji nisu sa nama, onda ćete znati o čemu govorim - poručio je Stojković.

Podsetimo, Španija je prva na tabeli grupe 4 sa sedam bodova, "orlovi" su na trećem mestu sa četiri boda.

