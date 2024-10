MILOŠEVIĆ PRED DEBI: Ekipa je pod ogromnim psihološkim pritiskom

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je danas da je ekipa pod "ogromnim" psihološkim pritiskom, i da taj pritisak utiče na rezultate ekipe.

"Ekipa je pod ogromnim psihološkim pritiskom, i taj pritisak jeste nešto što je kamen spoticanja i posebna težina koja se reflektuje na terenu. Po meni postoji jedan način na koji se izlazi iz krize. Da se svi mi u klubu žrtvujemo i uz dobre rezultate izađemo iz krize. Dobri rezultati su najbolji lek za ovakve situacije. Potrebna je posebna žrtva, to je jedini recept", rekao je Milošević na konferenciji za medije.

"Ne znam nijednu ekipu koja je u takvim situacijama igrala spektakularno i lepo. Dobra stvar je da ekipa fizički deluje dobro. Obim trke i intenziteti su bili odlični, ne samo za našu ligu. To nam pokazuje da postoji voljni momenat, da im je stalo. To je dobra početna osnova i indikacija da su svesni i spremni na sve da se što pre izađe iz ove situacije", dodao je on.

Partizan će sutra u meču 11. kola Superlige na svom terenu dočekati Tekstilac.

"Još u Lučanima mi je bilo jasno da smo pod pritiskom. Kada je pritisak veliki, on je vidljiv i golim okom. Stekao sam utisak da je ta utakmica za njih bila biti ili ne biti. Znali su da moraju preko svojih granica. To je jedini put", rekao je Milošević.

Partizan je u prošlom kolu u Lučanima pobedio Mladost i tako prekinuo niz od četiri meča bez pobede u Superligi.

"Ekipa je pokazala da može više. Moj prethodnik je završio kako je završio jer je bilo pitanje detalja. Ovo je veliki klub u kojem takve stvari određuju smer, kao protiv Lugana gde smo ih imali na konopcima. Teren je jedino merilo i rezultati su jedino merilo. Imamo pauzu i ona će nam dobro doći. To će biti proces u narednih par utakmica", rekao je on.

Milošević je prošle nedelje zamenio Aleksandra Stanojevića na klupi Partizana, koji je posle poraza od Crvene zvezde podneo ostavku.

Ovo je drugi mandat Miloševića na klupi crno-belih, a on je rekao i da situacija pre pet godina i ova sada nisu iste.

"Sada je drugačije, različite su ekipe i karakteri, to zahteva i različita rešenja. Rekao sam da verujem da imam znanje kako da pomognem i da mogu da pomognem igračima. Da ne budem arogantan i prepotentan, ali mislim da ću moći brzo da podignem psihološki igrače. Imamo decembarski prelazni rok, ali nije situacija da tada kreirate i stvarate tim", rekao je Milošević.

Partizan nije dva meseca ostvario pobedu na svom terenu, a Milošević smatra da je u fudbalu upravo domaći teren najveća prednost.

"Mislim da je u fudbalu najveća prednost domaći teren. Moramo da nađemo način da tako razmišljaju i moji momci. Procenat uspešnosti domaćih ekipa u svim sportovima je frapantan", rekao je Milošević.

On je rekao i da je oporavak Partizana dug put, i da još uvek nije siguran da li će praviti velike "rezove" u ekipi, kao što je to učinio u prvom mandatu kada je promenio 10 igrača.

"Do juna imamo mnogo vremena. Ako preživimo do tad, naravno. Dug je put. Pre pet godina je bila specifična situacija. Nije bila moja ideja da promenim 10 igrača, to je bila procena analize. Da li će to sada biti isto ili slično, to ne mogu sada da kažem. Jedinog igrača kog sam ja doveo je Natho. Ko će ostati, to zavisi isključivo od njih. Teren i rezultati su jedino merilo, od toga zavisi i moja "glava". Jun mi izgleda tako daleko, da ne mogu da vam opišem", zaključio je Milošević.

