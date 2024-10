ČALHANOGLUOVA ''LEPOTICA'': Inter protiv Zvezde uradio ono što nije uspeo u poslednjih 14 godina

Fudbaleri Intera pobedili su Crvenu zvezdu sa 4:0 u meču drugog kola Lige šampiona. Strelci za Inter bili su Hakan Čalhanoglu u 11, Marko Arnautović u 59, Lautaro Martines u 71. i Mehdi Taremi iz penala u 81. minutu.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Inter od 6. aprila 2010. godine nije uspeo da postigne gol u najelitnijem evropskom takmičenju direktno iz slobodnog udarca. To je tada učinio Vesli Snajder.



Od tada, bilo je godina i kada Inter nije igrao Ligu šampiona, ali i kada je igrao nijedan pogodak ekipa nije postigla direktnim udarcem iz "slobodnjaka", sve do duela sa Zvezdom kada je to uradio Čalhanoglu.Turčinu je to bio 26. gol iz slobodnog udarca u karijeri.

BONUS VIDEO: TRG DUOMO: Velike policijske snage pred meč, plaše se navijača Zvezde

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.