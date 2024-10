"ZVEZDA JE OŠTEĆENA!" Oglasio se sudijski ekspert posle debakla šampiona Srbije u Milanu

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostujućem terenu u Milanu od Intera 0:4, u meču drugog kola Lige šampiona. Strelci za Inter bili su Hakan Čalhanoglu u 11, Marko Arnautović u 59, Lautaro Martines u 71. i Mehdi Taremi iz penala u 81. minutu.

FOTO: Tanjug/AP

Bilo je i nekih spornih situacija, koje je posle meča na TV Arena sport analizirao sudijski ekspert Zdravko Jokić, u čijem izlaganju se moglo doći do zaključka da je Zvezda oštećena, ali ne tamo gde su svi mislili da jeste.

Prva sporna situacija, faul iz kojeg je Čalhanoglu dao gol…

- Ko koga gura, za koga je faul? Igrač Intera ima sve vreme ruku na leđima igrača Zvezde, gura ga, ne vidim dole nogom da nešto pravi prekršaj. U jednom momentu se vidi iz jednog ugla da je njegova ruka bila ispod miške igrača Zvezde koje je on tu zavukao i možda je sudija taj deo okarakterisao kao faul. Ali, ono što često ja govorim kad faul ovako u kontinuitetu traje, to treba odmah svirati jer dolazi do revanša. Ne vidim šta je ovde igrač Zvezde uradio da bi bio dosuđen prekršaj. Obostrano povlačenje ili faul za Zvezdu.

Foto: M.Vukadinović

Penal za Inter nije postojao posle starta Spajića.

- Videćemo da je Spajić izbio loptu, a igrač Intera je udario u njegovu nogu koja je bila i kretala se u prirodnom položaju. On nije išao đonom ili na nogu igrača nego je izbio loptu, a suparnički fudbaler udara i sam sebe povređuje.

Ono što su svi okarakterisali kao grešku nemačkog arbitra na štetu Zvezde, u Jokićevoj analizi se ispostavilo kao dobra odluka sudije. Penala nije bilo…

- Ruka je bila uz telo, nije bila raširena, nije išla prema lopti, nije činila telo većim. Mislim da je to dobra odluka da nema kaznenog udarca.

Penal koji je napravio Drkušić nad Lautarom je postojao.

- Nažalost, videćemo iz drugog ugla da je Drkušić išao na tetivu, na nogu i prekršaj je bio. Ali imam utisak da fudbaler Zvezde nije startovao, više je zasrljao, išao nekontrolisano na igrača. Kazneni udarac je, nažalost, postojao – rekao je Zdravko Jokić.

BONUS VIDEO: TRG DUOMO: Velike policijske snage pred meč, plaše se navijača Zvezde

