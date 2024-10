''NIJE PROBLEM KAD MLADI IGRAČI POGREŠE, PROBLEM JE KAD TO URADE ISKUSNI!'' Vladan Milojević nakon poraza Zvezde od Intera u Ligi šampiona

Fudbaleri Intera pobedili su Crvenu zvezdu sa 4:0 u drugom kolu Lige šampiona. Nakon meča izjavu za Arenu Sport je dao trener crveno-belih Vladan Milojević.

FOTO: Tanjug/AP

Dva različita poluvremena, hrabri ste bili u prvom, dok je u drugom bilo mnogo grešaka.

- Pa dobro mi smo i hteli da izađemo u novom sistemu kako smo danas najavili. Dosta dobro smo to uradili. Ova utakmica je izbuljena direktno našim greškama, dve protiv benfike i sada četiri protiv Intera.Žao mi je što primamo ovako naivne golove, i to uz greške naiskusnijih igrača. Kad je neko mlad i izgubi loptu to nije toliki problem, problem je kad iskusni to urade. Ovo je fudbal i takve stvari se dešavaju. Lično u fudbalu ako treba da primite gol, protivnik mora da se namuči da vam da. Mi smo jeftino primili golove, sami sebe smo pobedili. Sve ostalo je bilo okej, imali smo nekih elemenata dobrih, stvarali smo šanse. Gde je Inter najjači mi smo ih anulirali, a s druge strane ovo što nismo očekivali, tako smo primali golove. Okrećemo se novoj utakmici, sutra je novi dan - rekao je trener Zvezde

Maksimović je danas bio fenomenalan, kako ste njega pripremili?

- Znate kako, stvarno je odigrao fenomenalnu utakmicu. Mi ga pratimo odavno, trenira s nama, radi s nama, jedno dete koje ima blistavu budućnost. Danas je poakzao bez obzira na svoju mladost, da je kreirao šanse, pomagao igračima, odigrao je po menu jednu sjajnu utakmicu. Uveren sam da će biti sve kako treba, samo da nastavi da radi. Zvezda je u njemu dobila jednog pravog bisera. Predviđam mu svetlu budućnost - zaključio je Vladan Milojević.

