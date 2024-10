"PROSULI SMO SVE ŠTO SMO RADILI": Uroš Spajić se oglasio posle utakmice Inter - Crvena zvezda

CRVENA zvezda doživela je poraz u drugoj utakmici u Ligi šampiona. Bolji od crveno-belih bio je Inter sa 4:0, a utiske posle meča izneo ja kapiten crveno-belih Uroš Spajić.

FOTO: Profimedia

Bio je kritičan štoper šampiona Srbije zbog grešaka koje su ekipu skupo koštale.

- Prosuli smo sve što smo radili. Krivo mi je jer znam koliko smo želeli da obradujemo navijače i pokažemo se u pravom svetlu, da pokažemo da možemo da igramo sa ovakvim ekipama. Inter me nije mnogo iznenadio, oduševio. Iz svlačionice smo primili gol iz slobodnjaka. Videli smo da možemo da igramo kada se otvorio prostor, stvarali smo neke poluprilike. U drugom poluvremenu su se desile te greške koje su nedopustive. Ne smemo to da dozvoljavamo. Krivo mi je jer smo dali dosta energije i želeli najbolje, ali nekad se tako namesti. To je to, idemo dalje. Dali smo sve od sebe - rekao je Spajić.

Podsetimo, Crvena zvezda treću utakmicu u Ligi šampiona igra protiv Monaka u gostima 22. oktobra od 18.45.

BONUS VIDEO: TRG DUOMO: Velike policijske snage pred meč, plaše se navijača Zvezde

