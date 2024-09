"NADAM SE DA ĆEMO DOČEKATI BOLJE DANE": Branko Vukašinović pred utakmicu Mladost - Partizan

PARTIZAN se nalazi u seriji od osam mečeva bez pobede. Loš niz će pokušati da prekine u Lučanima protiv Mladosti, a crno-bele će usled odlaska Aleksandra Stanojevića sa klupe predvoditi Branko Vukašinović.

FOTO: M. Vukadinović

Tim koji sa klupe predvodi Nenad Lalatović nalazi se u sjajnoj formi, pošto je vezao pet trijumfa u Superligi Srbije.

- Sve što se dešava apsolutno utiče i na igrače. I oni sve vide, čitaju, osećaju. Čekaju, kao i svi mi ovde. Tu smo da radimo i da čekamo. Nadam se da ćemo dočekati bolje dane - rekao je Vukašinović.

Atmosfera nije sjajna nakon teškog poraza u večitom derbiju (0:4), ali utakmice se nižu kao na traci i mora da se igra.

- Momenat u kojem se nalazimo kao klub i kao tim nije sjajan, međutim, iz ove kože se ne može. Tu smo da probamo da se pomerimo korak napred. Nadam se da će se sutra to i desiti, iako je Mladost u trenutku koji traje već pet kola, imaju pet uzastopnih pobeda i to protiv ekipa iz gornjeg dela tabele. U dobroj su formi i to koristimo kao motiv da spremimo naše igrače da budu pravi, kakvi nisu bili u poslednje vreme.

Ostaje da se vidi kako će reagovati fudbaleri Partizana posle utakmice sa Crvenom zvezdom.

- Minula sedmica je počela tromo, svi mi koji smo ostali smo mnogo razmišljali o svemu. Bili smo zabrinuti zbog svega što je iza nas. Kao i u životu, kako dani prolaze, tako su atmosfera i kvalitet treninga sve bolji. Da li su momci preboleli ili nisu, znaćemo sutra. Ono što su pokazali u poslednja dva treninga mi daje za pravo da verujem da će dati sve od sebe. Moramo zbog grba koji nosimo da opravdamo poverenje.

Najavio je Vukašinović i promene u sastavu.

- Neće biti samo kozmetičke, čisto da bismo menjali. Neke će biti iznuđene, zbog fizičkog stanja nekih igrača, a neke zbog forme. Levi bek Jurčević neće igrati, na poluvremenu derbija je zatražio izmenu zbog povrede mišića.

Šansu u Lučanima bi mogao da dobije Žoao Grimaldo koji je stigao kao veliko pojačanje, ali od dolaska nije mnogo pokazao.

- Neminovno je da dobije šansu u narednom periodu, nadam se da će to biti i sutra. On je dobar igrač, nije se snašao u početku, ali polako pokazuje kvalitet. Dolazi novi trener, pa pauza u prvenstvu, imaće priliku da se dokaže - zaključio je Vukašinović.

Podsetimo, utakmica Mladost - Partizan igra se u nedelju od 17 časova.

"Parni valjak" će od ponedeljka sa klupe predvoditi povratnik u klub Savo Milošević.

