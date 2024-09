"KADROVSKI PROBLEMI NEĆE PROMENITI ODNOS KA IGRI" Drinčić: Mogu da obećam jedno

Fudbalski klub Radnički gostovaće Vojvodini u desetom kolu Super lige Srbije. Uoči ovog duela niški tim nalazi se na petoj poziciji na tabeli sa petnaest bodova i utakmicom manje, koliko ima i Vojvodina koja je sa jedanaest bodova došla do devetog mesta.

FOTO: A. Ilić

Očekivanja od meča izneo je strateg Radničkog Nikola Drinčić.

-Vojvodina je u uzlaznoj formi, došao im je novi trener Krtolica koga jako dobro poznajem i kome želim svu sreću. On je sjajan čovek i trener inače ne bi bio u tako velikom klubu. Vojvodina ima ogroman sastav 20-25 vrhunskih igrača. Mi smo analizirali protivnika, trenirali dobro, u dobrom rapoloženju. Imamo određenih kadrovskih problema međutim to neće bitno promeniti naš odnos prema igri. Došli smo do pozitivne atmosfere, jedni drugima verujemo, dolazimo na trening raspoloženi, sa jasnim ciljem. Stremimo ka tom cilju i jako bih voleo da uspemo da ga ostvarimo. Sada, da li će to biti moguće ili ne, ne znam. Ja kao trener samo mogu da obećam da ću dati sve od sebe da naše ciljeve ispunimo i da predstavimo fudbalski klub Radnički u najboljem svetlu.

Napadač Pavle Ivelja, koji je doneo pobedu Radničkom u prethodnom kolu, sada priželjkuje sličan ishod.

- Svaki pogodak diže samopouzdanje napadaču, nadam se da ću uhvatiti neki niz i nastaviti tim putem. Očekujem dobru utakmicu, o Vojvodini ne treba mnogo govoriti – odlična ekipa, to svi znamo. Mi ćemo probati da od prvog minuta nametnemo svoju igru i ako Bog da u Niš se vratimo sa bodovima.

Duel na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu zakazan je za subotu 28. septembar od 20 sati. Glavni sudija biće Pavle Ilić.



