"KAKO JE IGRAO ZA VOJVODINU, SEĆAMO SE": Trener Novosađana o Nikoli Drinčiću, Radničkom iz Niša

Trener Vojvodine Nemanja Krtolica veruje da će njegova ekipa pokazati napredak u narednoj utakmici sa Radničkim.

FOTO: FK Vojvodina

Fudbaleri Vojvodine dočekuju ekipu Radničkog u subotu u 20 časova, a Krtolica se najpre osvrnuo na prošlo gostovanje IMT-u.

– Osvrnuo bih se na prošlu utakmicu u Loznici. Imali smo dosta problema, viroza se pojavila u svlačionici i do juče je mnogo igrača tražilo i medicinsku pomoć. Među njima je bio i Ranđelović koji zbog toga nije mogao da igra ni protiv IMT-a ni prijateljsku utakmicu protiv Inđije, jer je poslednja tri dana imao visoku temperaturu. Uveli smo praksu da igramo utakmicu utorkom i sredom da bi ti mlađi igrači, koji nemaju minutažu, da bi svi bili u takmičarskom ritmu, jer moramo da budemo spremni na sve. Prebrodili smo sve, doneli smo tri boda u Novi Sad i mogu da ponovim da sam zadovoljan, jer su nama potrebni sada bodovi, igra uvek mora da napreduje i nadam se da će na sledećoj biti bolja. Zadovoljan sam i načinom kako igrači treniraju i svesni su šta nam je potrebno da bismo se vratili tamo gde nam je mesto – rekao je Krtolica.

On je pohvalio sutrašnjeg rivala, a posebno trenera Nikolu Drinčića, nekadašnjeg kapitena Vojvodine.

– Ni u jednu utakmicu ne ulazimo misleći da smo unapred nešto dobili. Što se tiče Radničkog, ja bih se dotakao trenera, ljudi vole da pamte velike stvari, a 2019. javnost ne zna, ali u prvom delu priprema vodio sam prvi tim 10 dana. Posle dva, tri dana priključio se i Drinčić i tada smo dobili igrača, koji ne podiže samo igru, već trening za 30%. On je onako kako je trenirao, tako je i igrao i sigurno tu energiju preneo i na svoju ekipu i ja ne očekujem laku utakmicu. Ono kako je igrao za Vojvodinu, sećamo se svi mi. Naši igrači takođe treba da znaju da je on jedan pozitivan primer – disciplina koja je potrebna u životu i fudbalu. Disciplina donosi navike, a to donosi doslednost koja kasnije donosi napredak i to je sva moguća filozofija – istakao je Krtolica.

Odgovorio je i na pitanje o zdravstvenim problemima.

– Jedno 40% igrača dobijalo je infuziju, ali juče na treningu smo bili kompletni i da sačekamo danas u 17 časova poslednji trening. Ranđeloviću se vratila temperatura, nakon što je bio dobro dva, tri dana. Nadam se da su sada svi zdravi – rekao je Krtolica.

Trener Vojvodine zadovoljan je konkurencijom u napadu, gde je sada prvi izbor Bamidele, a nameće se i Depu.

– Sa Deleom smo malo lutali, on je promenio mnogo pozicija u Vojvodini. Mislim da se sada najbolje snalazi na ovoj poziciji. Došao je novi napadač, trenira, utakmice mu ne fale, igrao je prijateljsku, sada protiv Inđije 60 minuta i potrebno mu je neko vreme za adaptaciju za sve zahteve. Nemam dilemu da će sve doći što pre. Depuov kvalitet nije sporan, ali kao i mladi igrači, svi moraju da budu strpljivi. Nama je najvažniji semafor, to je ono što nas drži na ovoj poziciji, mene na poziciji trenera i njih u javnosti. To je reakcija navijača koji plate kartu – izjavio je Krtolica.

Za kraj se osvrnuo i na glavna oružja protivnika iz Niša.

– Prekidi su ogromno oružje Radničkog i moramo da dođemo u situaciju da se bavimo samo sobom i da ne analiziramo toliko protivnika. Naravno, uvek ćemo se baviti rivalom, ali trudim se da pomognem igračima da imaju slobodu da ispolje kreativnost, ali je za to potrebna i disciplina. Nije fudbal samo ići napred i dati gol. Velika je stvar što ove tri utakmice nisu primili gol. Bio bih ljut da smo na bilo koji način primili gol za 3:0 – istakao je Krtolica.

On je istakao da mu pobede znače, ali da već misli o sledećoj utakmici, jer Voša uvek mora da igra na pobedu.

– Znače nam ove dve pobede, došli smo do vazduha, ali još nismo izašli na površinu. Vojvodina je tim koji uvek mora da ide na pobedu, atmosfera u klubu i na terenu je odlična. Naravno da imamo pritisak, samo je pitanje kako ćemo da izađemo na kraj. Ja živim od utakmice do utakmice, sutra idemo na pobedu kao i uvek – zaključio je Krtolica.

Utakmica Vojvodina – Radnički na programu je u subotu u 20 časova, uz direktan prenos na kanalima RTV i Arena premium 3.

Karte po cenama od 500 rsd za zapadnu i 300 rsd za istočnu tribinu prodavaće se na dan utakmice na glavnoj blagajnai stadiona, koja se otvara u 18 časova.

Takođe, podsećamo i da u subotu svi zajedno možemo da pomognemo Bojanu Matavulju, koji je posle saobraćajne nesreće ostao u invalidskim kolicima.

Na ulazima na zapadnu i istočnu tribinu stadiona biće postavljene kutije za sve one koji žele finansijski da pomognu njegovo lečenje.

