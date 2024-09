MILOJEVIĆ SMIREN PRED BENFIKU: "Hajde samo da uživamo, ostalo je nebitno!"

Strateg Crvene zvezde Vladan Milojević govorio je pred meč sa Benfikom za televiziju "Arena sport", o svojim očekivanjima pred ovaj susret.

Milojević je na početku istakao da je sam plasman u elitu veliki uspeh.

- U eliti ste, među najboljima u Evropi, veliki uspeh za nas. Četvrti put za redom igramo Ligu šampiona i to je veliki uspeh. Mi smo uradili ono što smo želeli, a to je da se kvalifikujemo za grupnu fazu. Novi je format, ali mi se spremamo kao za svaku utakmicu. Od momaka tražim samo da budu hrabri, da daju sve od sebe. Očekujemo punu Marakanu i ono što želim jeste samo da uživamo - rekao je na početku Milojević za TV Arena sport.

Nije želeo da poredi prethodna dva učešća i ovogodišnje.

- Plan igre nije isti, to je bilo drugo vreme, a ja ne volim da upoređujem. I ovo će biti za šest meseci iza nas. Tada se sećam, pred konferenciju sam se tresao, ta himna, mušema... Imao sam čast i da igram Ligu šampiona kao fudbaler, i sa voljenim klubom(Crvena zvezda prim. aut.) da vodim ekipu, ali ovo je sve posao, samo je to bitno da se fokusiramo i damo sve od sebe.

Govorio je i o očekivanjima, koja su sa godinama sve veća i veća kad je u pitanju Crvena zvezda i Liga šampiona

- Nekada su prevelika očekivanja, možda čak i nerealna. Porasli smo kao ekipa, imamo iskustva videćemo kolko će pomoći. Ne može da se pored vreme onda i sada. Ja sam imao priliku da vidim koji su to budžeti, to je nešto drugo. Deluje mi da je ovaj format pravljen kao pandam onoj Superligi(zatvorenom takmičenju najbogatijih klubova prim. aut.). Mi igramo protiv krema evropskog fudbala. Ovo je najbolje takmičenje na svetu i to je to. Još jednom ponovim, hoću da nosimo ovaj grb dostojanstveno, da uživamo i da svi budu ponosni na nas.

Nije hteo da otkriva previše detalja pred ovaj meč, ali je dodao da je ima manjih kadrovskih problema.

- Ajde da ostavimo nešto za kasnije, da ne kažemo sve sad. Imamo malo problema, Radonjić je iskočio iz našeg mehanizma, ima par igrača problema sa povredama, ali igrači su trenirali dobro, moram da ih pohvalim i njih i stručni štab. Nemam šta da dodam, hajde samo da uživamo.

Na kraju je istakao da želi da svi uživaju u ovom meču.

- Ja uvek uživam, ja volim ovaj posao, klub. Ova energija, ova Marakana, to je sve za uživanje. Mislim da samo treba da uživamo sve ostalo je nebitno - zaključio je Milojević.

Meč je na programu od 18.45.

