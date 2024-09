"JA SAM PRAVOSLAVAC, ALI NISAM SRBIN"! Šokantna ispovest legende jugoslovenskog fudbala

Bivši jugoslovenski fudbaler Predrag Pašić (65) rođen je i odrastao je u Sarajevu, a upravo u dresu istoimenog kluba ispisao je stranice istorije.

Predrag Pašić foto: M.Vukadinović

Malo je falilo da završi u Crvenoj zvezdi (za koju je priznao i da navija), gde je projektovano da bude "novi Džajić", ali je umesto toga igrao za Štutgart i Minhen 1860, da bi nakon igračke karijere prošao i pravu životnu dramu.

Zajedno sa suprugom je završio na ulici 2020. godine zbog sudskog postupka koji je, kako tvrdi Predrag Pašić, odrađen iza njihovih leđa. On je pre više od 30 godina dobio na korištenje poslovni prostor (preciznije umetničku galeriju) koja je inače bila vlasništvo Moše Isaka Alkalaja, koji je Sarajevo napustio tokom Drugog svetskog rata. To mu je na kraju oduzeto, ali uprkos tome nije okrenuo leđa svom Sarajevu.

- Ja nisam bio odgovarajuće "nacionalne pripadnosti" niti mene to interesuje. Ja sam Bosanac i Hercegovac, pravoslavne veroispovesti. Kad mi Srbi kažu 'kako to da nisi Srbin?', kažem im da je tako jer nemam nikoga u Srbiji", ispričao je Predrag Pašić nedavno u podkastu "Balkan Rules".

- Ja volim Srbiju, volim i Hrvatsku. Ali ja sam Bosanac, Hercegovac, pravoslavac. U izjašnjavanju mi ne dozvoljavaju da budem Bosanac i Hercegovac - pravoslavac", naglasio je on.

- Moji su otac i majka svi su pravoslavci, ja ne mogu da pobegnem od svog porekla, ali sam ja Bosanac - Hercegovac. Ako postoji država Srbija i Hrvatska. Kada pitate u Hrvatskoj, Srbi i Bošnjaci su nacionalne manjine. Kada pitate u Srbiji, Hrvati i Bošnjaci su nacionalne manjine. Kod nas su konstitutivni narodi. Zašto jedino te dve države imaju rezervne države. Ukradeš tamo, pa dođeš ovamo, napraviš zakon da te država ne može isporučiti. Ovo je država pravljena po kriminalcima i tako je osmišljena", zaključio je on.

Paja je priznao kako nema dobre odnose sa nekadašnjim saigračem iz FK Sarajevo Farukom Hadžibegićem, te se prisetio vremena kada su delili svlačionicu bordo kluba.

- Sa Farukom Hadžibegićem sam u vrlo lošim odnosima. Smetalo mu je što sam ja kapiten, i tada i danas imamo probleme jer Faruk uvek želi da bude najpametniji i najbolji. U to vreme zvao je igrače telefonom da me smene sa funkcije kapitena, kako bi on bio kapiten. Antić je na treningu ponudio da glasamo za novog kapitena, na kraju su samo dva igrača glasali za Faruka, ostali za mene - rekao je između ostalog Pašić.

Pašić je je otkrio i da su mu jednom prilikom nudili poziciju u NS BiH i to kao sekretara, ali uz neverovatan uslov: Morao je na TV-u, javno, reći da je Srbin i da navija za Crvenu zvezdu.

- Nisu mi dali da budem selektor bilo čega. Dakle, totalno sam odbačen. Ostao sam u gradu, pokazao da ga volim… Zvali su me i rekli da bi bili srećni da budem član tog Komiteta za normalizaciju. Rekao sam vrlo rado. I moja je želja, živim fudbal, želeo bih da pomognem i budem tu. Posle 15 dana, rečeno mi je da su svi subjekti bili protiv mog ulaska u taj Komitet. Jedan od njih je bio čovek koji je radio na aerodromu, Elvedin Begić, predsednik Saveza. On je jedan od subjekata. Ne znam tačno ko od tih ljudi ko je igrao sa mnom, nije bio za to".

Foto: M. Vukadinović

Pašić je onda ispričao šokantan razgovor s bivšim predsednikom FS BiH Milanom Jelićem.

- Pokojni Jelić me pozvao čim je izabran za predsednika i rekao mi da žele da budem sekretar Fudbalskog saveza, ali da moram da izađem na TV i da kažem da sam Srbin i da navijam za Zvezdu. Rekao sam mu: 'Hvala gospodine Jeliću, kad budete mene zvali kao levo krilo Predraga Pašića, onda me zovite, a ne da je važnije da sam ja Srbin - završio je Pašić.

Predrag Pašić u oktobru će napuniti 66 godina. Najveće ostvarenje mu je titula sa Sarajevom u sezoni 1984/85, kada je proglašen i za najboljeg fudbalera prvenstva SFRJ.

