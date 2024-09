KREĆE FUDBALSKO "LUDILO"! Počinje totalno nova Liga šampiona, evo ko s kim igra u 1. kolu - ima da pršti na sve strane!

DOSTA je sa čekanjem. U utorak startuje novi format Lige šampoma u kojem će učestvovati i srpski šampion Crvena zvezda. Prvo kolo igraće se čak tri dana.

U elitnom takmičenju učestvovaće 36 klubova, a biće odigrano osam kola. U svakom kolu biće odigrano po 18 utakmica.

Grupna faza trajaće od 17. septembra ove godine do 29. januara 2025. Osam prvoplasiranih ekipa će obezbediti direktan plasman u osminu finala Lige šampiona, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala. Klubovi, koji završe od 25. do 36. mesta, završiće sezonu.

Titulu brani Real, koji je prošle sezone u finalu pobedio Borusiju Dortmund rezultatom 2:0. "Kraljevski klub" ima najviše trofeja u Ligi šampiona, pošto je 15. puta osvajao najkvalitetnije evropsko klupsko takmičenje.

Fudbaleri Milana su sedam puta bili šampioni Evrope. Potom slede Bajern i Liverpul sa po šest trofeja, dok je Barselona pet puta bila najbolja na Starom kontinentu.

Prvak Srbije Crvena zvezda, koja je 1991. godine bila prvak Evrope, igraće u Ligi šampiona, a rivali crveno-belima će biti Barselona, Benfika, PSV, Štutgart, Inter, Milan, Jang Bojs i Monako.

Crveno-beli će na svom terenu igrati protiv Benfike, Barselone, PSV Ajndhovena i Štutgarta, a gostovaće Interu, Milanu, Jang Bojsu i Monaku.

Izabranici Vladana Milojevića u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu Benfike.

Aktuelni evropski šampion madridski Real će u utorak na svom terenu od 21 sat na startu takmičenja dočekati Štutgart.

U prvom kolu novog formata Lige šampiona biće odigrano nekoliko derbi mečeva. Izdvaja se duel Milana i Liverpula, koji su zajedno 13 puta bili šampioni Evrope. Fudbaleri Mančester sitija će dočekati Inter, dok će Barselona gostovati Monaku.

Vicešampion Evrope, Borusija iz Dortmunda će gostovati Klub Brižu, dok će Atalanta, koja je prošle sezone osvojila Ligu Evrope, igrati sa Arsenalom u Londonu.

Parovi 1. kola Liga šampiona:

Utorak, 17. septembar:

Juventus - PSV (18.45)

Jang Bojs - Aston Vila (18.45)

Bajern - Dinamo Zagreb (21)

Milan - Liverpul (21)

Real - Štutgart (21)

Sporting - Lil (21).

Sreda, 18. septembar:

Bolonja - Šahtjor (18.45)

Sparta - Salcburg (18.45)

Klub Briž - Borusija Dortmund (21)

Seltik - Slovan (21)

Mančester siti - Inter (21)

PSŽ- Đirona (21)

Četvrtak, 19. septembar:

Crvena zvezda - Benfika (18.45)

Fejenord - Bajer Leverkuzen (18.45)

Atalanta - Arsenal (21)

Atletiko Madrid - Lajpcig (21)

Monako - Barselona (21)

Brest - Šturm (21)

