BLINDIRATI JAMALA! Barselona priprema novi ugovor za mladog fudbalera

Fudbalski klub Barselona priprema novi ugovor za mladog španskog reprezentativca Lamina Jamala, koji će biti potpisan u julu naredne godine, prenosi danas španska Marka.

Jamal će 13. jula naredne godine da napuni 18 godina.

"Jamal će sigurno postati jedan od najplaćenijih fudbalera u Evropi. On trenutno u Barseloni zarađuje oko 1,5 miliona evra po sezoni. U španskoj La Ligi su jasna ograničenja kada su u pitanju ugovori maloletnih fudbalera. Barselona to donekle kompenzuje bonusima na plate Jamala. Plan kluba je da Jamalu ponudi ugovor do juna 2030. godine sa izuzetno velikim i jasno utvrđenim izlaznim klauzulama", navodi Marka.

Jamal ima ugovor sa Barselonom do 30. juna 2026. godine, a više puta je ranije izjavio da ne želi da napusti katalonski klub.

On je ove sezone odigrao pet mečeva za Barselonu, postigao je tri gola i imao je četiri asistencije.

