STANOJEVIĆ PRED OFK BEOGRAD: "Bavimo se nama, moramo da rešimo naše probleme"

TRENER fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je pred meč protiv OFK Beograda da povratnik u Superligu ima ozbiljan tim sa dosta mladih igrača i dobrog trenera.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Crno-beli u meču 8. kola domaćeg prvenstva u nedelju od 19 časova gostuju "romantičarima" u Zaječaru.

- Nastavljamo prvenstvo posle pauze. Svi koji su se vratili sa reprezentativnih obaveza su zdravi. Možda je neko umoran, videćemo da li ćemo nekoga da odmorimo. Znamo šta nas čeka. Važno je da se vratimo na pobednički kolosek - rekao je Stanojević na današnjoj konferenciji za medije.

Potom je govorio o protivniku.

- OFK Beograd ima ozbiljan tim, dosta mladih igrača i dobrog trenera. Znamo šta nas čeka. Više se bavimo nama nego ostalima, moramo naše probleme da rešimo.

Svestan je trener Partizana da u sledećem kolu u Humsku dolazi lider i sedmostruki uzastopni šampion Crvena zvezda.

- Znači nam mnogo utakmica protiv OFK Beograda, ne samo zbog derbija, već da hvatamo pozitivan talas. Ne možemo da igramo još zaostale utakmice jer Makabi igra na našem stadionu Ligu Evrope.

Osvrnuo se Stanojević i na probleme ekipe u napadu.

- Imamo problem da postignemo gol. Stvaramo šanse. Protiv Vojvodine u prvom poluvemenu nismo stvarali šanse. To je najgore poluvreme otkako sam u Partizanu, računajući sva tri mandata. Prioritet nam je da postižemo golove.

Saldanja je napustio klub, ali zamena nije dovedena, pa od klasičnih napadača u ekipi su Đorđe Jovanović i Nemanja Nikolić.

- Nisam srećan i zadovoljan jer nismo doveli napadača. Đorđe Jovanović je odličan igrač, ali tražimo napadača drugih karakteristika. To je to, nastavljamo da se borimo. Želeo sam da igramo na više načina. Znam kako ćemo u nedelju da igramo.

Upitan je trener crno-belih da prokomentariše prelazni rok.

- Generalno sam zadovoljan do ove situacije sa napadačem. Tu smo malo zatajili. Doveli smo igrače koji su bili neophodni. Krucijalna stvar je napadač, nije doveden. To nam je jedan minus. Imali smo želju da dovedemo Lazara Romanića. Imali smo fer-plej odnos. On je imao želju, ima svoje ambicije. Nije mu prioritet novac, pokazao je karakter. Želim mu sve najbolje.

Poslednjeg dana prelaznog roka došao je mladi Senegalac Pape Furer (18).

- Pape Furer je došao iz škole Liona. Talentovan igrač, neko vreme smo pregovarali sa njim. Ima dobre ofanzivne karakteristike, ima tehničke sposobnosti. On je naš projekat. Nije u konkurenciji za OFK Beograd, za kasnije ćemo da vidimo. Koristimo mogućnost da mladi igrači igraju što više utakmica.

Na kraju je Stanojević govorio i o činjenici da će klub igrati samo domaća takmičenja.

- Lakše je jer smo odmorniji. Ipak, nedostaje nam Evropa zbog finansijskog aspekta, ali i takmičarskog. Pojačali bismo se da smo igrali Evropu - zaključio je Stanojević.

Podsetimo, Partizan je odigrao pet utakmica u prvenstvu i nalazi se na šestom mestu sa 11 bodova. OFK Beograd ima 13 bodova iz sedam mečeva.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.