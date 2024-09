KRISTIJANO RONALDO ISPISAO ISTORIJU: Način na koji je uspeo ostaviće vas u čudu, Novak Đoković mu odmah čestitao (FOTO)

Portugalski fudbaler, Kristijano Ronaldo ispisao je brojne stranice fudbalske igre, on je jedan od najboljih u istoriji ove igre, on pomera granice iz dana u dan.

FOTO: Tanjug/AP

Najnovija granica koju je pomerio nema direktne veze sa fudbalom, ako se tako može reći kada je u pitanju Kristijano Ronaldo.

Igrač Al Nasra iz Saudijske Arabije objavio je nestvaran podatak i naglasio da je ponosan na sve što je uradio, da mu rekord o kom govori mnogo znači, i da će mu poslužiti kao inspiracija za nastavak karijere.

- Ispisali smo istoriju - milijardu pratilaca. To je mnogo više od samog broja. To je svedočanstvo naše zajedničke strasti, energije, ljubavi prema igri i mnogo više od toga. Od ulica Madeire do najvećih pozornica sveta uvek sam igrao za svoju porodicu i za vas. A sada nas milijarda stoji zajedno - napisao je Ronaldo.

Na objavi portugalskog fudbalera, Ronalda, odmah je reagovao i prokomentarisao najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković.

- Čestitam, prijatelju - napisao je Đoković.

BONUS VIDEO Bora Đorđević (Bora Čorba) o Crvenoj zvezdi - Emotivni poziv Delija na meč Zvezda - Napredak

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.