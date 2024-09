STEVANOVIĆEVO VELIKO OBEĆANJE: "Videćete napredak protiv Zvezde!"

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Napredak u okviru osmog kola Superlige Srbije, a pred meč je govorio šef struke Kruševljana Goran Stevanović.

FOTO: Nebojša Paraušić

Stevanović ne krije najveće ambicije protiv apsolutnog favorita.

- Nismo uspeli da pobedimo na poslednjem meču (prim. aut. protiv OFK Beograda), ali sveukupno možemo biti zadovoljni sa odrađenim do pauze. Pobeda protiv Vojvodine, utakmica protiv Partizana daju veru i samopouzdanje da u narednom periodu možemo dosta toga. Nedelju dana smo pojačano radili, pa spustili ritam i pripremali se taktički i psihološki za utakmicu protiv Crvene zvezde. Ona je favorit, tu nema priče, ali je naše da joj otežamo put do pobede i nemoguće učinimo mogućim. Fudbal svima daje šansu i to je najveća draž ovog sporta. Uz sve teškoće i iskušenja, utakmica protiv Zvezde je i izlog za fudbalere. Videće se i u Beogradu da ekipa ima prepoznatljiv stil igre, disciplinu, borbenost i karakter pobednika - rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Goran Stevanović, šef struke Napretka.

Meč je na programu u subotu od 20 časova.

